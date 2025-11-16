Học viện Tài chính kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

(TBTCO) - Sáng 16/11, tại Hà Nội, Học viện Tài chính tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự buổi lễ có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành, TP. Hà Nội và một số trường đại học; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Tài chính; đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; cán bộ, giảng viên, sinh viên tiêu biểu của Học viện Tài chính.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, sinh viên là người dân tộc thiểu số

Đọc diễn văn tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính cho hay, hơn 63 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Tài chính tự hào là cái nôi đào tạo hàng chục vạn cán bộ tài chính, kế toán, kiểm toán, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến nay, Học viện Tài chính đã đào tạo được hơn 500 tiến sĩ, hơn 10.000 thạc sĩ và hơn 100.000 cử nhân kinh tế cho nước nhà và hơn 500 cử nhân, thạc sĩ cho nước bạn Lào, Campuchia - minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trong khu vực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Việt.

Trong đó, tinh thần đại đoàn kết tại Học viện được thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực. Đội ngũ giảng viên, cán bộ từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng nhau xây dựng môi trường giáo dục chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Sinh viên các dân tộc, các tôn giáo cùng học tập, sinh hoạt, rèn luyện, tạo nên bức tranh đa sắc màu văn hóa nhưng vẫn thống nhất trong mục tiêu chung. Học viện cũng luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, sinh viên là người dân tộc thiểu số, thể hiện tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau".

“Bước vào giai đoạn phát triển mới, Học viện Tài chính xác định phương châm hành động: "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”; quyết tâm phấn đấu xây dựng Học viện trở thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đạt chuẩn khu vực, xứng đáng là cánh tay nối dài của Bộ Tài chính” - PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Việt.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Giám đốc Học viện Tài chính trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Dân tộc, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, cựu giáo chức và cựu sinh viên Học viện trong suốt thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức đã và đang cống hiến cho sự nghiệp trồng người của Học viện Tài chính.

Học viện Tài chính tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc mà thầy và trò Học viện Tài chính đã đạt được trong những năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng bày tỏ vui mừng được biết trong 25.000 sinh viên, học viên của Học viện có 1.700 em là người dân tộc thiểu số. Trong số cán bộ, giảng viên của Học viện cũng có nhiều người là dân tộc thiểu số, có đồng chí đã phấn đấu trở thành Phó giáo sư, Tiến sĩ. Trong 2 năm gần đây, Học viện đã rất quan tâm, tiếp nhận hơn 200 sinh viên là đối tượng từ các trường dự bị đại học và từ các vùng dân tộc thiểu số, miền núi về học tập tại Học viện và trong số đó hầu hết là người dân tộc thiểu số. Qua đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc và các thầy cô đã quan tâm bằng việc làm cụ thể, góp thần quan trọng bồi dưỡng con em dân tộc thiểu số. Đồng thời, mong muốn và đề nghị các em sinh viên người dân tộc thiểu số vượt qua mọi khó khăn, vượt qua chính mình, vươn lên học tập tốt, công tác tốt để đóng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng hoan nghênh và đánh giá cao Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tài chính, một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của nước ta, đã có sáng kiến tổ chức Lễ kỷ niệm hai ngày rất có ý nghĩa trong cùng một không gian trang trọng, giàu tính nhân văn. Bởi lẽ, đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo và củng cố tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là hai trụ cột tinh thần mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Học viện Tài chính có sứ mệnh cao cả, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính, kế toán, kiểm toán, kinh tế cho đất nước. Từ mái trường thân yêu này, các sinh viên sau khi ra trường đã đi khắp mọi miền đất nước, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề, đóng góp xứng đáng công sức của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có nhiều người đã trở thành những nhà lãnh đạo có uy tín ở các cấp, nhà doanh nghiệp làm ăn phát đạt, nhà quản lý giỏi, nhà giáo ưu tú.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết có tính chiến lược: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, những nghị quyết trên là chủ trương có tính đột phá để Học viện Tài chính cơ cấu lại chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Mặt khác, đất nước ta đang hội nhập sâu với thế giới, tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm là Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Trong bối cảnh như vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đồng tình, nhất trí cao với giá trị cốt lõi của Học viện Tài chính đã được xác định là “chất lượng, uy tín, hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại”. Trong kỷ nguyên mới, để thực hiện được giá trị cốt lõi đó, Học viện Tài chính phải nghĩ sâu, trông rộng, làm lớn, quyết tâm cao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu, Học viện Tài chính tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, đổi mới toàn diện nội dung chương trình đào tạo phải gắn chặt với thực tiễn, giải quyết được những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra.

Hai là, đẩy mạnh quốc tế hóa cả hai chiều, liên kết đào tạo quốc tế và đào tạo sinh viên quốc tế.

Ba là, dẫn đầu, tiên phong chuyển đổ số trong đào tạo để sinh viên ra trường thích ứng ngay với không gian số; hoạt động tài chính, kế toán, quản trị số.

Bốn là, nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học của Học viện; chủ động và mạnh dạn tư vấn chính sách cả khu vực công và khu vực tư.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng lẵng hoa chúc mừng Học viện Tài chính.

Năm là, xây dựng mạng lưới kết nối doanh nhân, doanh nghiệp, nhà quản lý và cựu sinh viên của Học viện để khảo sát, nắm bắt thị trường nhân lực cần gì, thực tiễn mong muốn những gì để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh nội dung cho phù hợp.

Sáu là, xây dựng bản sắc văn hóa Học viện Tài chính hiện đại, kỷ luật, nhân văn, hữu tình để từng sinh viên của Học viện dù đi đâu, làm gì luôn nhớ về thầy cô, nhớ về Học viện với tình cảm đầy thương mến, nghĩ tốt, làm đẹp, góp sức nâng tầm Học viện…

Gắn đào tạo, nghiên cứu vào thực tiễn quản lý tài chính - ngân sách

Tại buổi lễ, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc gửi lời tri ân và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới các thầy, cô. Đồng thời, chúc các em sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng những khát vọng để trở thành những chuyên gia tài chính, kế toán, kiểm toán có tầm vóc để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Học viện Tài chính trải qua hơn 63 năm xây dựng và phát triển, đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế là trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị kinh tế. Đặc biệt, hàng chục vạn sinh viên tốt nghiệp từ mái trường này đang giữ những cương vị quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, đây là minh chứng cho thấy vai trò, uy tín và tầm vóc của Học viện Tài chính đối với sự phát triển của ngành Tài chính quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng lẵng hoa của Bộ Tài chính chúc mừng Học viện Tài chính.

“Bộ Tài chính, Học viện Tài chính đều ý thức được rằng, để có được các thành tựu trên, ngành Tài chính, Học viện Tài chính đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành ở trung ương và địa phương.

Cùng với đó, là sự nỗ lực cống hiến của các đồng chí lãnh đạo Học viện Tài chính qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, những người đặt nền móng vững chắc, nền tảng cho truyền thống và bề dày của Học viện Tài chính ngày hôm nay” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng, là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện và tạo đột phá trong giáo dục, đào tạo. Ngành Tài chính đã trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính đã có bề dày 63 năm dạy và học, chặng đường đó đã minh chứng cho ngành Tài chính, Học viện Tài chính trong suốt thời gian vừa qua đã vững vàng vượt qua thử thách để có được thành tựu ngày hôm nay, để bước vào chặng đường mới “bản lĩnh hơn, chuyên nghiệp hơn và hiện đại hơn”.

Nhân lễ kỷ niệm ngày hôm nay, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Đảng ủy Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính, xin tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Thứ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Học viện Tài chính với sứ mệnh mới, sẽ cùng Học viện Tài chính không ngừng đổi mới tư duy năng lực giảng dạy, thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ giảng viên và các nhà khoa học giỏi.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao tặng quà kỷ niệm cho Học viện Tài chính; trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc của Học viện Tài chính.

Theo đó, Học viện Tài chính sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học uy tín trên thế giới. Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển” để gắn đào tạo, nghiên cứu vào thực tiễn quản lý tài chính - ngân sách quốc gia, để hướng tới một mô hình, một hình mẫu gắn kết đào tạo và quản lý Nhà nước. Đồng thời, sẽ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần hơn nữa cho đội ngũ giảng viên, đặc biệt là quan tâm tới sinh viên theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc của Học viện Tài chính.

Học viện trong thời gian tới sẽ quan tâm hơn nữa đối với sinh viên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Về phía Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Học viện Tài chính trong quá trình xây dựng và phát triển, để xứng đáng với vai trò trung tâm đào tạo và nghiên cứu mũi nhọn của ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang đó, thì thầy và trò Học viện Tài chính sẽ tiếp tục đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành Tài chính và của đất nước.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà cho Học viện Tài chính.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng Lãnh đạo Bộ Tài chính và Học viện Tài chính chụp ảnh cùng các cá nhân của Học viện Tài chính nhận Huân chương Lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm với các nhà giáo lão thành của Học viện Tài chính.

Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tặng quà cho sinh viên Học viện Tài chính có thành tích xuất sắc người dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Học viện Tài chính tặng quà cho giảng viên người dân tộc thiểu số.