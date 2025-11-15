Doanh nghiệp tại thị trường cận biên cần nâng cao năng lực quản trị, đổi mới mô hình kinh doanh

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp tại các thị trường cận biên cần nâng cao năng lực quản trị, chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, tuân thủ chuẩn mực công bố thông tin mới và ứng dụng công nghệ để thích ứng với yêu cầu phát triển bền vững toàn cầu.

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Học viện Tài chính phối hợp với Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Trường Đại học Greenwich (Vương Quốc Anh), Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Đại học RMIT, Đại học Macquarie, Viện nhịp cầu tri thức, Đại học Nottingham trent tiếp tục tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 8: “Phát triển kinh tế bền vững và kinh doanh: Cơ hội và thách thức tại các thị trường cận biên toàn cầu” (SEDBM8).

Cơ hội để nền kinh tế Việt Nam tái cấu trúc và chuyển mình mạnh mẽ

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động khó lường, Việt Nam đứng trước bài toán cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới, Việt Nam luôn theo dõi sát sao các diễn biến quốc tế và tích cực tham gia vào quá trình hợp tác toàn cầu. Xu thế đối thoại hợp tác toàn diện trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, nhằm định hướng cho các giải pháp phát triển bền vững trong tương lai.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại hội thảo.

Do vậy, Việt Nam cần chủ động nắm bắt những thách thức mang tính toàn cầu từ bên ngoài, các thách thức trong nội tại nền kinh tế để chủ động xoay chuyển tình thế, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước.

Bên cạnh đó, trong xu thế phát triển toàn cầu, việc dựa vào lợi thế lao động giá rẻ hoặc công nghệ cũ không còn phù hợp. Nền kinh tế Việt Nam, cần chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, ứng dụng công nghệ cao, hướng tới các tiêu chuẩn phát triển bền vững để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ thị trường trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là điều kiện để duy trì sự tăng trưởng mà còn là con đường để phát triển bền vững.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho hay, hội thảo đã nhận được trên 170 bài viết của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Ban tổ chức hội thảo đã lựa chọn ra được 84 bài viết có chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu của hội thảo để đăng kỷ yếu. Các bài viết được lựa chọn đăng trong kỷ yếu, đã thể hiện rõ các vấn đề đặt ra phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện và xu hướng mới.

“Tuy nhiên, trong thách thức luôn tồn tại cơ hội để nền kinh tế Việt Nam tái cấu trúc và chuyển mình mạnh mẽ, qua đó củng cố vị thế trên trường quốc tế, từ đó nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng linh hoạt với các thay đổi của thời đại” - Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh.

Trong phần trình bày tại phiên toàn thể, GS. Tom Smith - Đại học Macquarie (Úc) đã khái quát sự phát triển của tài chính hiện đại và các xu hướng nghiên cứu nổi bật, đồng thời nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI), fintech và chuyển đổi năng lượng sạch trong thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường khả năng chống chịu của kinh tế toàn cầu.

Lãnh đạo Học viện Tài chính trao kỷ niệm chương cho các chuyên gia, nhà khoa học.

GS. Tom Smith khẳng định, chuyển đổi sang công nghệ năng lượng sạch sẽ là cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo với tác động sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới. Đối với các thị trường cận biên như Việt Nam, báo cáo nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn trong đa dạng hóa chuỗi cung ứng, duy trì tăng trưởng và mở rộng hội nhập; khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi, Việt Nam được kỳ vọng sẽ thu hút mạnh dòng vốn quốc tế và đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế toàn cầu.

GS. Tom Smith - Đại học Macquarie (Úc) trao đổi tại hội thảo.

Vai trò của quản trị bền vững trong thúc đẩy tăng trưởng dài hạn

GS. Ellie (Larelle) Chapple - Đại học công nghệ Queensland (Úc) nhấn mạnh, vai trò then chốt của phát triển bền vững trong bối cảnh doanh nghiệp chịu áp lực ngày càng lớn từ xã hội, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Đồng thời, làm rõ sự khác biệt giữa ESG và CSR, ghi nhận xu hướng gia tăng cam kết bền vững của lãnh đạo toàn cầu.

GS. Ellie (Larelle) Chappl cũng đề cập các tiến bộ trong báo cáo tài chính và phi tài chính, đặc biệt là các khuôn khổ mới như TNFD và chuẩn mực về rủi ro thiên nhiên - đa dạng sinh học. Từ đó, nhấn mạnh nhu cầu dữ liệu ESG minh bạch, nhất quán và tin cậy, cùng vai trò của quản trị bền vững trong thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững toàn cầu.

GS. Ellie (Larelle) Chapple - Đại học Công nghệ Queensland (Úc) trình bày tại hội thảo.

Còn bài trình bày của GS. Tâm Nguyễn - Đại học Nottingham Trent (Vương quốc Anh) đã khái quát sự phát triển của kế toán từ hệ thống ghi chép truyền thống đến giai đoạn số hóa và ứng dụng AI, qua đó nhấn mạnh sự dịch chuyển tất yếu sang kế toán bền vững.

GS. Tâm Nguyễn làm rõ vai trò của kế toán trong đo lường và báo cáo các tác động môi trường, xã hội và quản trị song song với thông tin tài chính, cũng như sự chuyển biến trong báo cáo doanh nghiệp từ trọng tâm tài chính sang tiếp cận tích hợp. Bên cạnh việc minh họa bằng các sự kiện thực tiễn như Volkswagen và BP, báo cáo nhấn mạnh trách nhiệm của nghề kế toán trong thu thập dữ liệu ESG, bảo đảm tính minh bạch và đánh giá rủi ro khí hậu.

Cuối cùng, ông đã tổng hợp các hướng nghiên cứu chủ đạo về ESG và gợi mở những triển vọng nghiên cứu mới liên quan đến đo lường, quản trị và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kế toán bền vững.

Lãnh đạo Học viện Tài chính và các đại biểu, chuyên gia chụp ảnh lưu niệm.

Tại Hội thảo, các chuyên gia tập trung phân tích 4 chủ đề nổi bật tại phiên toàn thể: vai trò của thị trường cận biên trong tăng khả năng chống chịu kinh tế; yêu cầu thúc đẩy ESG và phát triển bền vững trong doanh nghiệp; mô hình kinh tế tuần hoàn cho pin xe điện và sự chuyển dịch của kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số…/.