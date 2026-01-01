Doanh nghiệp bước vào chặng nước rút với kết quả kinh doanh quý IV khởi sắc

(TBTCO) - Lợi nhuận các doanh nghiệp trong quý IV được SSI Research ước tính tăng so với cùng kỳ, với đóng góp khác nhau giữa các ngành như bất động sản, thép, bán lẻ, ngân hàng và năng lượng.

Theo ước tính của SSI Research, kết quả kinh doanh quý IV/2025 của 47 doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu cho thấy bức tranh tăng trưởng nhìn chung tích cực, với lợi nhuận toàn nhóm được dự báo tăng khoảng 20% so với cùng kỳ và cao hơn 27% so với quý trước.

Trên cơ sở đó, lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 của nhóm doanh nghiệp này được ước tính tăng 18% so với năm 2024. Động lực tăng trưởng trong quý cuối năm được ghi nhận ở nhiều nhóm ngành, trong đó nổi bật là bất động sản phát triển dự án khi bước vào giai đoạn hồi phục sau thời gian trầm lắng của quý III.

Bên cạnh đó, các ngành thép, bán lẻ và vật liệu xây dựng tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng nhờ nhu cầu trong nước cải thiện và biên lợi nhuận được hỗ trợ bởi chi phí đầu vào hạ nhiệt. Ngược lại, nhóm ngân hàng cho thấy sự phân hóa rõ rệt hơn, khi một số nhà băng chịu ảnh hưởng từ nền lợi nhuận cao của cùng kỳ năm trước, trong khi một số khác chủ động gia tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong quý IV/2025, khiến mức tăng trưởng lợi nhuận có sự chênh lệch đáng kể.

SSI Research dự báo lợi nhuận các doanh nghiệp trong quý IV/2025. Nguồn: SSI Research.

Trong nhóm các doanh nghiệp được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến, Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc được kỳ vọng là điểm sáng nổi bật nhất với lợi nhuận khoảng 253 tỷ đồng, tăng tới 881% so với cùng kỳ, nhờ ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao khoảng 25 ha đất tại khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh.

Cùng với đó, Xi măng Hà Tiên cũng được dự báo đạt lợi nhuận 88 tỷ đồng, tăng 431%, nhờ sản lượng tiêu thụ tiếp tục tăng và giá nguyên vật liệu đầu vào giảm, qua đó cải thiện đáng kể biên lợi nhuận.

Ở nhóm năng lượng, PV Power và Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận từ 235% đến 369%, nhờ sản lượng điện tăng từ 10–25%, đồng thời hưởng lợi từ giá khí đầu vào giảm và sự phục hồi của thị trường điện. Trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, Khang Điền được kỳ vọng đạt khoảng 881 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 124% so với cùng kỳ, nhờ đẩy mạnh bàn giao các sản phẩm thấp tầng còn lại của dự án Gladia.

Dự báo lợi nhuận các ngân hàng trong kỳ quý IV/2025. Nguồn: SSI Resarch.

Nhóm bán lẻ cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi Thế Giới Di Động và FPT Retail được dự báo tăng trưởng lợi nhuận ở mức cao, nhờ doanh số iPhone tăng mạnh, chi phí vận hành được tối ưu và sự đóng góp ngày càng lớn từ các mảng chiến lược như Bách Hóa Xanh và Long Châu.

Ngành giấy cũng xuất hiện trong nhóm tăng trưởng đột biến với Đông Hải Bến Tre, khi giá bán bình quân cải thiện, chi phí giấy phế liệu giảm và nhu cầu tiêu thụ phục hồi trong mùa lễ hội cuối năm.

Một số ngân hàng được dự báo tăng trưởng mạnh trong kỳ quý IV/2025 gồm HDBank, VPBank, MSB, TPBank và MBBank. Ngược lại, Vietcombank và ACB được dự báo chỉ tăng trưởng ở mức một chữ số, trong khi một số ngân hàng như OCB, VIB, BIDV, VietinBank và Sacombank có thể ghi nhận lợi nhuận suy giảm so với cùng kỳ.

Ở nhóm doanh nghiệp có quy mô lợi nhuận nghìn tỷ đồng, Vinhomes tiếp tục là trụ cột của thị trường bất động sản khi được dự báo ghi nhận hơn 25.500 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV/2025, tăng 77% so với cùng kỳ, nhờ đẩy mạnh bàn giao các dự án lớn và ghi nhận doanh thu tại dự án Green Paradise.

Trong ngành thép, Hòa Phát được kỳ vọng đạt khoảng 4.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 71%, nhờ nền lợi nhuận thấp của cùng kỳ và sự đóng góp ngày càng rõ nét từ dự án Dung Quất 2, trong khi Hoa Sen dự báo chỉ đạt khoảng 130 tỷ đồng do sản lượng tiêu thụ giảm và chịu tác động từ các loại thuế.

Trong lĩnh vực bán lẻ tiêu dùng, Masan Group được dự báo đạt khoảng 2.200 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 42% so với cùng kỳ, nhờ hiệu quả hoạt động của WinMart được cải thiện, giá tungsten tăng giúp thu hẹp thua lỗ mảng khai khoáng và giá heo duy trì ở mức cao.

PNJ được kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số và tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp lãi nghìn tỷ đồng, nhờ không còn khoản dự phòng tồn kho bất thường như cùng kỳ và sự phục hồi của thị trường bán lẻ. Bên cạnh đó, Vinamilk và Sabeco cũng được dự báo ghi nhận tăng trưởng tích cực nhờ chi phí đầu vào giảm và mức nền so sánh thấp của cùng kỳ năm trước.

Ở nhóm ngân hàng, tăng trưởng tín dụng ổn định, thu nhập ngoài lãi cải thiện và chất lượng tài sản được kiểm soát giúp nhiều nhà băng duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. Techcombank được dự báo đạt hơn 8.150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2025, tăng 74% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nền lợi nhuận thấp của quý IV/2024 trong khi biên lãi ròng duy trì quanh 3,7–3,75%.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp lớn được dự báo có kết quả kém tích cực trong quý cuối năm. Trong nhóm khu công nghiệp, IDICO và Becamex được dự báo giảm lợi nhuận lần lượt 46% và 70% do doanh thu cho thuê đất sụt giảm. Nam Long dự kiến lợi nhuận giảm hơn một nửa so với cùng kỳ do không còn khoản lợi nhuận bất thường từ thoái vốn, dù vẫn cải thiện so với quý trước.

Trong ngành cao su, Tập đoàn Cao su Việt Nam được dự báo lợi nhuận giảm 33% do sản lượng và giá bán cao su tự nhiên cùng suy giảm. Lĩnh vực dầu khí cũng ghi nhận sự chững lại khi PV Gas dự kiến đạt khoảng 2.000 tỷ đồng lợi nhuận, giảm nhẹ so với cùng kỳ do xu hướng giảm của giá dầu và LPG, trong khi PVS được dự báo lợi nhuận giảm 16% do không còn khoản thu nhập bất thường như năm trước.