Vượt thu ngân sách từ đồng hành cùng người nộp thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh:

(TBTCO) - Khép lại năm 2025 với khối lượng công việc lớn và yêu cầu đặc biệt cao, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã để lại những dấu ấn rõ nét và bền vững. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế còn củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

Đồng lòng tạo nên kỳ tích

Năm 2025, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều biến động. Với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư được cải thiện và sức cầu nội địa phục hồi rõ nét, GRDP của Thành phố ước tăng 8,03%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 2,74 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 8.066 USD, phản ánh chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên.

Trong năm, thành phố ghi nhận gần 60.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký và bổ sung vượt 2 triệu tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 8,16 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2024. Khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm gần 90% cơ cấu kinh tế, trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%, cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng tương đối vững chắc của hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Thuế TP. Hồ Chí Minh luôn lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Ảnh: TL

Trong bối cảnh đó, với quyết tâm cao và nỗ lực trong công tác quản lý, triển khai thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2025 với kết quả tích cực. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 606.050 tỷ đồng, bằng 120,8% dự toán Chính phủ giao và 115,6% dự toán Hội đồng Nhân dân giao, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2024. Thu nội địa trừ dầu đạt 558.891 tỷ đồng, bằng 123,4% dự toán pháp lệnh, tăng 26,5%. Thu từ dầu thô đạt 45.616 tỷ đồng. Thu nội địa trừ dầu, trừ xổ số kiến thiết, trừ tiền sử dụng đất và trừ lợi nhuận còn lại đạt 480.826 tỷ đồng, tăng 18,2%.

Đáng chú ý, nhiệm vụ thu ngân sách cả năm đã hoàn thành chỉ sau 10 tháng. Sau hợp nhất, đà tăng trưởng tiếp tục được khẳng định rõ nét: tổng thu 6 tháng cuối năm đạt 311.865 tỷ đồng, tăng 30,1%; trong đó thu trừ dầu đạt 288.222 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ. Lũy kế giai đoạn 2021 - 2025, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.432.766 tỷ đồng, bằng 115,5% dự toán toàn giai đoạn.

Tạo dựng nguồn lực tài chính bền vững Bước sang năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chủ động hành động, quyết tâm tạo dựng nguồn lực tài chính bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển cao hơn của thành phố và đất nước. “Thuế TP. Hồ Chí Minh luôn nỗ lực cố gắng trở thành ‘Đối tác tin cậy với Người nộp thuế’ và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao, trong đó có nhiệm vụ chính trị Thu thuế phải thu được lòng dân". Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh

Theo ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, song song với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai khẩn trương, đồng bộ việc sắp xếp, sáp nhập và tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm vừa chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới, vừa duy trì ổn định công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Quá trình tổ chức lại bộ máy được thực hiện thận trọng, không để gián đoạn công tác thu, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2025, Thuế TP. Hồ Chí Minh được tổ chức và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên cơ sở hợp nhất cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngành Thuế thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn kinh tế đặc biệt năng động, với quy mô dân số hơn 14 triệu người, đóng góp khoảng một phần ba GDP cả nước - đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực thi.

Bộ máy tổ chức hiện gồm 51 đơn vị, trong đó có 22 phòng chuyên môn và 29 thuế cơ sở. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy mới và khối lượng công việc gia tăng, việc kiện toàn tổ chức được triển khai khẩn trương theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm không gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính thuế cho người dân, doanh nghiệp.

Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ

Kết quả đạt được trong năm 2025 là minh chứng thiết thực cho sự đồng thuận, tinh thần hợp tác và mức độ tuân thủ pháp luật ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố. Song, đằng sau những con số tăng trưởng đó là nỗ lực bền bỉ của Thuế TP. Hồ Chí Minh trong việc đổi mới phương thức quản lý, lấy người nộp thuế làm trung tâm, coi đồng hành và hỗ trợ là nền tảng để tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách thuế.

Cụ thể, Thuế Thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành linh hoạt, quyết liệt, thống nhất thực hiện phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được đổi mới toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng phương thức điện tử. Trong năm, ngành Thuế đã hỗ trợ trực tiếp 331.370 lượt; giải đáp 7.643 hồ sơ bằng văn bản, với 90% trả lời đúng hạn; triển khai tuyên truyền, giải đáp qua 479 kênh với 37.655 lượt. Hoạt động hỗ trợ qua email, điện thoại và Zalo đạt hơn 1,28 triệu lượt. Đồng thời, thực hiện 188 phóng sự, tiểu phẩm, talkshow và cung cấp gần 340.000 tài liệu, ấn phẩm hướng dẫn.

Công tác thanh tra, kiểm tra được chỉ đạo quyết liệt, tập trung chống thất thu ngân sách. Toàn ngành thực hiện 17.500 hồ sơ thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý 41.200 tỷ đồng; truy thu, phạt và chậm nộp 11.200 tỷ đồng; giảm lỗ 27.000 tỷ đồng; số thuế nộp vào ngân sách đạt 8.800 tỷ đồng. Quản lý hóa đơn và kiểm tra doanh nghiệp rủi ro cao được triển khai đồng bộ; kiên quyết chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý các hành vi gian lận, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính và môi trường kinh doanh minh bạch.

Công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ hồ sơ khai thuế điện tử duy trì trên 95%. Hoàn thuế giá trị gia tăng được giải quyết với 4.567 hồ sơ, tổng số tiền 36.618 tỷ đồng. Hoàn thuế thu nhập cá nhân đạt 1.507 tỷ đồng; trong đó hoàn tự động 85.638 hồ sơ với số tiền trên 374 tỷ đồng, khẳng định hiệu quả của chuyển đổi số trong quản lý thuế.

Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được tổ chức thực hiện kỷ luật, bài bản. Tổng số thu nợ thuế đạt 116.439 tỷ đồng; tỷ lệ nợ thuế, phí được kiểm soát ở mức 3,87% tổng thu ngân sách nhà nước.

Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân trở thành điểm nhấn nổi bật trong năm 2025. Triển khai Đề án chuyển đổi mô hình quản lý thuế theo hướng xóa bỏ thuế khoán và Kế hoạch “60 ngày cao điểm”, Thuế Thành phố đã chủ động thiết lập bộ máy chỉ đạo, ban hành đầy đủ kế hoạch và văn bản hướng dẫn; tham mưu Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo thống nhất các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai. Đến ngày 15/12/2025, Đề án được hoàn thành trước kế hoạch 15 ngày, khẳng định năng lực tổ chức thực thi của ngành Thuế trong mô hình quản lý mới.

Phát huy những kết quả đạt, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, Thuế Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ người nộp thuế, triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ, kịp thời tập huấn các chính sách thuế mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tối ưu hiệu quả hỗ trợ, giải đáp vướng mắc của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế và văn hóa công vụ: tiếp tục triển khai các nội dung về văn hóa công vụ, giao tiếp với người nộp thuế; tăng cường công tác giám sát nội bộ, kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu; nâng cao kỹ năng giao tiếp và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.