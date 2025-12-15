(TBTCO) - Văn phòng UBND TP. Hà Nội cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch về tặng quà tới tới các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, Hà Nội dự kiến chi hơn 574 tỷ đồng tặng 1.165.878 suất quà tới các đối tượng chính sách dịp này.

Theo kế hoạch, thành phố yêu cầu thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ chế độ chính sách, kịp thời theo quy định tài chính hiện hành. Cùng với đó, huy động tối đa các nguồn lực xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đối với đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều có tết.

Cụ thể, dự kiến tổng số quà tặng 1.165.878 suất, với tổng kinh phí là 574.423.500.000 đồng được đảm bảo từ nguồn ngân sách cấp thành phố, cấp xã theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Các đơn vị có trách nhiệm sử dụng kinh phí theo đúng quy định, chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách và thanh quyết toán kinh phí thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Ngoài kinh phí từ nguồn ngân sách nêu trên, giao UBND các xã, phường, thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ vào các nguồn quyên tặng, nguồn được phép huy động khác phù hợp với khả năng của cơ quan, đơn vị để quyết định các mức trợ cấp, mức tặng quà và tổ chức trợ cấp khó khăn đối với các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Lãnh đạo huyện Ba Vì tặng quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho các đối tượng tại Chương trình “Tết nhân ái - Xuân Ất Tỵ 2025”. Ảnh minh họa

Trong đó, quy định rõ đối tượng và mức tặng quà gồm:

Đối với cá nhân: Mức quà (bằng tiền mặt) 2.000.000 đồng/người: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; thương bệnh binh hiện đang được nuôi dưỡng tại 07 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề...

Mức quà (bằng tiền mặt) 1.000.000 đồng/người: Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hiện đang được nuôi dưỡng tại 07 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; đại diện thờ cúng liệt sĩ (01 liệt sĩ/01 suất quà)... Nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (cô đơn, không hưởng trợ cấp hằng tháng) theo đề xuất của Hội cựu Thanh niên xung phong TP. Hà Nội...

Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (bằng tiền mặt): Từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng/người...

Mức quà tặng các đơn vị, cá nhân tiêu biểu; bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên phục vụ trực tiếp trong các ngày Tết và bổ sung thêm tiền ăn trong những ngày Tết cho các đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tập trung tại các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an Thành phố quản lý.

Cụ thể, tặng quà 73 đơn vị, mỗi suất quà trị giá từ 6.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng (Câu lạc bộ Thăng Long, Ban Đại diện các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày thành phố Hà Nội, Khu điều dưỡng cán bộ tại Đại Lải, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Hà Nội; UBND xã Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố, Hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật thành phố...; Trường giáo dưỡng Bộ Công an - Ninh Bình, Bệnh viện 09 - Sở Y tế, Hội Người mù thành phố...; 04 đơn vị nuôi dưỡng đối tượng chính sách xã hội tập trung.

Tặng 150 suất quà cá nhân tiêu biểu, mỗi suất 6.000.000 đồng (tiền mặt 5.000.000 đồng, túi quà 1.000.000 đồng): các đồng chí Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; nhân sỹ, trí thức, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, công dân ưu tú, gương người tốt việc tốt tiêu biểu. Các xã, phường: Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Thanh Xuân (mỗi xã, phường thăm 03 gia đình, cá nhân tiêu biểu).

Tặng quà (bằng tiền mặt) 500.000 đồng/người: Bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên phục vụ trực tiếp; bổ sung thêm tiền ăn cho các đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tập trung trong các ngày Tết tại các Trung tâm chữa trị và nuôi dưỡng đối tượng xã hội tập trung trực thuộc Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an thành phố.