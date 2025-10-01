Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc: Thắt chặt hợp tác cùng hướng tới phát triển bền vững

(TBTCO) - Chính sách, thủ tục thuế và hải quan luôn được doanh nghiệp quan tâm. Bộ Tài chính mong nhận được ý kiến thẳng thắn, xây dựng từ cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam để tiếp tục cải cách, hoàn thiện chính sách minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng, đầy đủ.

Hoàn thiện thủ tục hành chính thuế và hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2025 tổ chức chiều ngày 30/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, trải qua hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 - 2025), Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc vẫn duy trì bền vững và ngày càng được tăng cường, thúc đẩy cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Bộ Tài chính luôn quan tâm và hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp, xem đây là một phần quan trọng trong việc đưa chính sách vào cuộc sống.

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2025. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, tại hội nghị đối thoại, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 9 câu hỏi, liên quan đến 18 nội dung đến từ doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Nội dung vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng; thủ tục hoàn thuế với hàng xuất khẩu tại chỗ; lãi tiền vay, đề xuất mở rộng thêm chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp…, Doanh nghiệp nhấn mạnh, Việt Nam ban hành nhiều luật mới liên quan đến chính sách thuế, vì vậy cộng đồng doanh nghiệp mong Chính phủ, Bộ Tài chính sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp áp dụng vào thực tiễn hoạt động. Hầu hết các câu hỏi đều được đại diện Cục Thuế, Cục Hải quan giải đáp kịp thời đến doanh nghiệp.

“Năm 2025, nhờ sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp (trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam) và sự triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ của các cơ quan, kết quả thu ngân sách nhà nước đã đạt những kết quả tích cực. Bộ Tài chính cảm ơn những đóng góp, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam về những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội” - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm, hướng tới phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp và xã hội. Các thủ tục hành chính ngày càng được nâng cấp lên mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính nhanh chóng, minh bạch.

Mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc chủ động tận dụng các cơ hội để đổi mới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế và hải quan. Bộ Tài chính mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam chủ động tận dụng hơn nữa các cơ hội để đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển; đồng thời, tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế, hải quan, đóng góp vào mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh đầy thách thức như hiện nay. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn

Trong lĩnh vực thuế, nhiều tiện ích điện tử được duy trì, nâng cấp như dịch vụ thuế điện tử eTax cho doanh nghiệp, ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ cá nhân khai, nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế. Đặc biệt, từ tháng 4/2025, hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động chính thức được triển khai, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân. Ngành Thuế cũng đang ứng dụng công nghệ mới như AI và Big Data trong công tác quản lý, giúp nâng cao hiệu quả giám sát, phân tích dữ liệu.

Tương tự, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh việc mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Hải quan đã nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong triển khai Chatbot hỗ trợ người dùng, đồng thời đơn giản hóa quy trình thủ tục, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy thương mại quốc tế.

Giải đáp thỏa đáng nhiều vướng mắc đến doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp. Trước mắt, Bộ tập trung triển khai quyết liệt các chính sách về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã và sắp được ban hành; đồng thời thực hiện những quy định mới trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Bộ Tài chính cũng sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật thuế theo đúng Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách phù hợp với thông lệ quốc tế. Với lĩnh vực hải quan, Bộ tiếp tục đánh giá, sửa đổi pháp luật theo Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Bộ mong muốn nhận được các phản hồi tích cực, thẳng thắn từ cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc để cải cách chính sách theo hướng minh bạch, thuận tiện, tạo điều kiện cho đầu tư, xuất khẩu và hội nhập quốc tế.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam - ông Choi Young Sam, nhắc lại chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc hồi tháng 8/2025. Trong chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước tái khẳng định quan hệ hợp tác hơn 30 năm qua, đồng thời cam kết đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Hai bên nhất trí khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cam kết tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, cởi mở, ổn định để doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm phát triển lâu dài.

Theo Đại sứ Choi Young Sam, ngoài những thay đổi quốc tế như số hóa quản lý thuế hay chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam cũng đang sửa đổi chính sách xuất nhập khẩu tại chỗ và Luật Thuế giá trị gia tăng. Ông đánh giá, hội nghị lần này là dịp để doanh nghiệp Hàn Quốc trao đổi trực tiếp khó khăn, vướng mắc với Chính phủ Việt Nam, đồng thời tiếp cận thông tin rõ ràng hơn về chính sách thuế và thủ tục hành chính. Đại sứ bày tỏ kỳ vọng môi trường thuế minh bạch, ổn định sẽ khuyến khích đầu tư mới, mở rộng đầu tư, đồng thời giúp doanh nghiệp Hàn Quốc khai báo lợi nhuận tại Việt Nam thuận lợi, trung thực.

Tại hội nghị, Bộ Tài chính đã tiếp nhận nhiều ý kiến từ doanh nghiệp Hàn Quốc về hoàn thuế giá trị gia tăng, thủ tục hoàn thuế với hàng xuất khẩu tại chỗ, quy định về lãi vay, chính sách ưu đãi… Do nhiều luật thuế mới ban hành, cộng đồng doanh nghiệp đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn chi tiết để áp dụng thống nhất. Hầu hết các câu hỏi đã được đại diện Cục Thuế và Cục Hải quan giải đáp ngay tại hội nghị.

Không khí đối thoại cởi mở, thẳng thắn đã tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như cơ quan quản lý Việt Nam. Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, những vấn đề chưa được giải đáp đầy đủ, doanh nghiệp có thể tiếp tục gửi trực tiếp hoặc thông qua Đại sứ quán, hiệp hội doanh nghiệp để Bộ Tài chính, Cục Thuế và Cục Hải quan kịp thời xử lý.