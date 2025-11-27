Hải quan chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

(TBTCO) - Chiều ngày 26/11/2026, Cục Hải quan ban hành công văn hoả tốc yêu cầu các đơn vị hải quan triển khai ngay các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và hoạt động nghiệp vụ trong mọi tình huống, trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực phía Đông Biển Đông của Philippines và có khả năng mạnh thêm trong những ngày tới. Hoàn lưu áp thấp có thể gây mưa lớn, gió mạnh, nguy cơ ngập úng và làm gián đoạn công tác quản lý, vận hành cơ sở vật chất của các đơn vị thuộc ngành Hải quan.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15, phát lúc 11h ngày 26/11. Nguồn: NCHMF

Trước yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống thiên tai, chiều ngày 26/11/2025, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc, yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị hải quan cập nhật liên tục bản tin dự báo từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Công điện của Thủ tướng Chính phủ (nếu có); thường xuyên báo cáo tình hình, diễn biến tại địa bàn. Đặc biệt, cần đánh giá ngay các nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan rà soát, bảo đảm an toàn trụ sở làm việc, kho tàng, bến bãi, phương tiện, máy móc, thiết bị và hàng hóa; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện dự phòng. Đối với đơn vị có tàu thuyền, phải khẩn trương đưa lên khu neo đậu an toàn, tránh thiệt hại do gió mạnh hoặc nước dâng.

Bên cạnh các biện pháp nêu trên, Cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị hải quan kích hoạt phương án bảo đảm an toàn cơ sở vật chất.

Theo đó, các đơn vị triển khai khẩn cấp phương án chống ngập lụt, gia cố kho bãi, kiểm tra hệ thống điện nước, thông tin liên lạc; bố trí lực lượng túc trực và phương tiện sẵn sàng xử lý tình huống. Hải quan địa phương thực hiện đầy đủ hướng dẫn của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn cho cán bộ trong những địa bàn có nguy cơ chia cắt kéo dài./.