Cục Thuế hỏa tốc yêu cầu khẩn trương hỗ trợ người nộp thuế bị tổn thất do bão lũ

(TBTCO) - Ngày 25/11, Cục Thuế đã có văn bản hỏa tốc gửi Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương hỗ trợ người nộp thuế bị tổn thất do bão lũ khắc phục hậu quả do bão lũ và mưa lũ sau bão gây ra.

Công văn số 5526/CT-CS của Cục Thuế nêu, thời gian qua, bão lũ và mưa lũ sau bão liên tiếp xảy ra gây thiệt hại nặng nề về người và của cho người dân và doanh nghiệp tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và Trưởng Thuế TP Huế Đoàn Vĩ Tuyến trao quà hỗ trợ các hộ dân tại xã Đan Điề, TP Huế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trước tình hình đó, thực hiện các công điện, nghị quyết của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả sau thiên tai, để tiếp tục triển khai các giải pháp giúp người nộp thuế giảm bớt khó khăn, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh, Cục Thuế yêu cầu trưởng thuế các tỉnh, thành phố nơi có người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ.

Về chính sách, thủ tục, hồ sơ gia hạn, miễn, giảm thuế, Cục Thuế yêu cầu tiếp tục hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế bị tổn thất do bão và mưa lũ sau bão theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và hướng dẫn tại Công văn số 4328/CT-CS ngày 10/10/2025, Công văn số 4952/CT-CS ngày 5/11/2025 của Cục Thuế.

Cục Thuế đề nghị cơ quan thuế địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn thuế bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi thiên tai theo quy định.

Đối với người nộp thuế đã nộp và có đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn, miễn giảm thuế, cơ quan thuế địa phương căn cứ quy định của pháp luật và hồ sơ, tình hình thực tế của người nộp thuế để kịp thời hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế chưa có hồ sơ (hoặc hồ sơ chưa đầy đủ), cơ quan thuế địa phương có trách nhiệm hướng dẫn rõ các chính sách, hồ sơ, thủ tục đề nghị gia hạn, miễn, giảm thuế.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính; cung cấp hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc xác định giá trị thiệt hại được lưu trữ tại cơ quan thuế khi có yêu cầu và đề nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại.

Cục Thuế cũng đề nghị cơ quan thuế các địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp gây sách nhiễu với người nộp thuế hoặc trục lợi chính sách.

Phân công cán bộ, đầu mối để phối hợp, hướng dẫn kịp thời, hỗ trợ khôi phục hồ sơ thuế (hồ sơ khai thuế, hồ sơ miễn, giảm thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ gia hạn nộp thuế...) và các tài liệu, chứng từ phục vụ cho việc xác định giá trị thiệt hại theo quy định để người nộp thuế sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn, miễn giảm thuế.

Kịp thời, nhanh chóng giải quyết cho người nộp thuế. Trường hợp vượt quá thẩm quyền cần kịp thời báo cáo về Cục Thuế để có văn bản hướng dẫn theo quy định.

Cục Thuế giao Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ người nộp thuế bị hưởng ảnh, thiệt hại do thiên tai và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục Thuế về chất lượng triển khai./.