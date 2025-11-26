Xử lý nghiêm trường hợp sách nhiễu người dân, doanh nghiệp làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn nộp thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ khi làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn theo quy định; thực hiện kiểm tra, giám sát để xử lý nghiêm các trường hợp gây sách nhiễu với người dân và doanh nghiệp hoặc trục lợi chính sách.

Triển khai ngay các chính sách tài khóa hỗ trợ

Ngày 23/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện số 227/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại Nam Trung Bộ.

Công điện nêu rõ, đợt mưa lũ vừa qua kéo dài nhiều ngày, gây ngập lụt lịch sử tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng với mức độ thiệt hại rất lớn: 102 người chết và mất tích; hơn 1.100 nhà bị sập đổ hoặc hư hỏng; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị cuốn trôi; hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm chết; hàng loạt công trình giao thông, y tế, thủy lợi, điện, viễn thông bị hư hỏng nặng. Thiệt hại ước tính lên đến hơn 9.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện kiểm tra, giám sát để xử lý nghiêm các trường hợp gây sách nhiễu với người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Gia

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lo hậu sự cho người thiệt mạng; bảo đảm cung ứng lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cô lập; đồng thời khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, khôi phục điện, nước, viễn thông, trường học, bệnh viện trước ngày 30/11/2025. Công tác sửa chữa nhà dân phải hoàn thành trong tháng 11 và tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ phải hoàn tất trước 31/1/2026.

Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng giao nhiệm vụ trọng tâm là triển khai ngay các chính sách tài khóa hỗ trợ khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ, có phương án cụ thể xử lý những vấn đề cấp bách và lâu dài, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung Bộ, trình Chính phủ trước ngày 26/11/2025.

Triển khai các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí… đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định; chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định; kịp thời xử lý xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ địa phương theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng…) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.

Khoanh vùng khu vực, đánh giá thiệt hại để hỗ trợ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành công văn chỉ đạo Cục Thuế và Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí và Cục Quản lý công sản hướng dẫn cơ quan thuế các khu vực về việc miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi thiên tai theo quy định.

Bộ Tài chính yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn theo quy định; thực hiện kiểm tra, giám sát để xử lý nghiêm các trường hợp gây sách nhiễu với người dân và doanh nghiệp hoặc trục lợi chính sách.

Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế chủ động nghiên cứu đề xuất báo cáo Bộ các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất,… cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai ngoài các giải pháp hiện nay đang triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn tại các tỉnh bị ảnh hưởng rất nặng nề của mưa lũ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, tại cuộc họp triển khai chuyên đề trọng điểm chống thất thu thuế, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố vừa đảm bảo công tác hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi bão lũ để thực hiện giải pháp quản lý thuế phù hợp, vừa căn cứ tình hình thực tế, khoanh vùng các khu vực, đối tượng ảnh hưởng, đánh giá thiệt hại, ước tính thời gian khắc phục của các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng do bão lũ.

Thực hiện chủ trương hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn hướng dẫn miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất, tiền phạt chậm nộp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do thiên tai bão, lũ.

Cạnh đó, Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai chính sách hỗ trợ về thuế nhằm giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Theo đó, người nộp thuế bị tổn thất vật chất do thiên tai được gia hạn thời gian nộp thuế tối đa 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế; đồng thời được miễn tiền chậm nộp trong suốt thời gian được gia hạn.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai, chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động bị ảnh hưởng hoặc phần giá trị tổn thất không được bồi thường đều được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Riêng thuế giá trị gia tăng, thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bị tổn thất nếu không được bồi thường vẫn được khấu trừ toàn bộ; hàng hóa nhập khẩu phục vụ cứu trợ, khắc phục thiên tai không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.

Ngoài ra, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do bão được giảm tối đa 30% số thuế phải nộp trong năm xảy ra thiệt hại. Với người thuê đất, nếu mức thiệt hại từ 40% trở lên được miễn tiền thuê đất năm bị thiệt hại; nếu dưới 40% được giảm theo tỷ lệ tương ứng.

Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế áp dụng các chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên theo mức độ thiệt hại, đồng thời gia hạn thời gian nộp thuế tối đa đến ngày 31/12/2025./.