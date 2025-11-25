Giá xăng trong nước ngày 27/11 được dự báo có thể giảm mạnh 3,8 - 4% so với kỳ điều hành trước. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm đến 794 đồng về mức 19.006 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể giảm 781 đồng về mức 19.759 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut có thể giảm 276 đồng về mức 13.454 đồng/kg, dầu diesel và dầu hỏa có thể giảm 0,7% về mức lần lượt là 19.677 đồng/lít và 20.138 đồng/lít.

Giá xăng dầu có thể sẽ được điều chỉnh giảm vào ngày 27/11. Ảnh tư liệu

Theo kế hoạch, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 27/11. Với xu hướng này, dự kiến giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ giảm mạnh so với kỳ điều chỉnh lần trước (20/11).

Đầu phiên giao dịch hôm nay (25/11), giá dầu thế giới tiếp đà đi xuống. Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 25/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 62,45 USD/thùng, giảm 0,21% (tương đương giảm 0,13 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,99 USD/thùng, giảm 0,12% (tương đương giảm 0,07 USD/thùng).

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 27/11 có thể giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng bán lẻ có thể giảm 3,8 - 4% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 ổn định hoặc có thể giảm đến 794 đồng (4%) về mức 19.006 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo cũng giảm 781 đồng (3,8%) về mức 19.759 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo, trong kỳ này giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm 276 đồng (2%) về mức 13.454 đồng/kg, trong khi đó giá dầu diesel và dầu hỏa có thể giảm 0,7% về mức lần lượt là 19.677 đồng/lít và 20.138 đồng/lít. VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 20/11), giá xăng E5RON92 giảm 37 đồng/lít về mức 19.807 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít về mức 20.542 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel 0.05S giảm 38 đồng/lít về mức 19.826 đồng/lít; dầu madút 180CST 3.5S giảm 335 đồng/kg về mức 13.739 đồng/kg./.