(TBTCO) - Tăng trưởng tín dụng đang hướng tới con số 20%, cao nhất trong nhiều năm. Theo TS. Châu Đình Linh - Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, mức tăng trưởng mạnh này cho thấy sức bật của nền kinh tế, song cũng cần lưu ý rủi ro kéo theo, nếu để dòng tiền lệch hướng. Theo đó, cần tiếp tục kiểm soát chặt an toàn tín dụng và phân bổ vốn đúng hướng.