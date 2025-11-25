Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-MB-HĐQT ngày 24/11/2025 của HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tràng An.
Căn cứ Văn bản số 3781/KV1-QLGS1 ngày 21/11/2025 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 1 V/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tràng An trực thuộc MB;
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tràng An - Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ cũ: Lô L1-09A, tầng L1 tòa nhà Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội.
Địa chỉ mới: Tầng 1, tầng 2, tầng 3 Căn TT-10, TT-11 Khu văn phòng và nhà thấp tầng Langs Village, số 82 phố Chùa Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.3562.4219
Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, chi trả kiều hối,…