Thu ngân sách vượt 13,2% dự toán, Thuế tỉnh An Giang “lên dây cót” cho kế hoạch năm 2026

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh An Giang, sự nỗ lực vượt khó để phát triển sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, cùng với sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng của toàn thể công chức ngành Thuế nên kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 vượt dự toán và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Năm 2025, thu ngân sách nội địa của tỉnh An Giang đạt 25.075 tỷ đồng, vượt 13,2% dự toán Trung ương giao và bằng 102% dự toán UBND tỉnh giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong trao bằng khen của UBND tỉnh cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thu nộp ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: Anh Thuận

Thu ngân sách năm 2025 đạt 25.75 tỷ đồng

Lãnh đạo thuế tỉnh An Giang nhận định, năm 2025, Thuế tỉnh An Giang triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh tập trung triển khai công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả song song với việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, mà trọng tâm là chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Tuy còn có những khó khăn nhất định nhưng nhờ sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh An Giang và Cục Thuế…, sự nỗ lực vượt khó để phát triển sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, cùng với sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng của toàn thể công chức ngành Thuế tỉnh, nên kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 vượt so với dự toán và tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng thu nội địa trên địa bàn năm 2025 được 25.075 tỷ đồng, đạt 113,2% so với dự toán Trung ương giao và đạt 102% so với dự toán UBND tỉnh An Giang giao. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết và cổ tức và lợi nhuận chia lại là 17.970 tỷ đồng, đạt 125,6% so với dự toán Trung ương và UBND tỉnh An Giang giao.

Báo cáo tổng kết của Thuế tỉnh An Giang cho thấy, thu ngân sách nhà nước năm 2025 vượt so với dự toán là do vượt thu từ một số khoản thu, sắc thuế như: Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thu từ xổ số kiến thiết và thu khác vào ngân sách.

Lãnh đạo Thuế tỉnh An Giang cho hay, năm 2025 là năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, thực hiện “cuộc cách mạng” về tinh gọn tổ chức bộ máy, tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên. Nền kinh tế tỉnh nhà có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025. Từ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2024 trên nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2025.

Đối với ngành Thuế, năm 2025 còn có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu 80 năm xây dựng và phát triển ngành Thuế Việt Nam. Trước bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ và các yêu cầu về cải cách thể chế, bộ máy hành chính, đòi hỏi ngành Thuế phải có bước chuyển mình, đổi mới toàn diện, hiện đại hóa công tác quản lý và điều hành.

“Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, ngành Thuế đã xây dựng tổ chức bộ máy mới theo hướng hiện đại, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ quản lý thuế theo chức năng kết hợp với đối tượng chuyển sang mô hình mới là quản lý theo đối tượng, kết hợp với chức năng, chuyển dịch căn bản từ quản lý sang phục vụ” - lãnh đạo Thuế tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thuế tỉnh An Giang trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp về quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: Anh Thuận

Ngành thuế phấn đấu vượt chỉ tiêu thu 31.812 tỷ đồng trong năm 2026

Tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đánh giá cao nỗ lực của ngành thuế, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

Ông Nguyễn Thanh Phong cho biết, năm 2026 toàn ngành thuế phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu 31.812 tỷ đồng; cần đề ra kế hoạch công tác năm trên tinh thần "6 rõ" (rõ việc; rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan phối hợp; rõ biện pháp, nguồn lực thực hiện; rõ thời gian; rõ thẩm quyền, trách nhiệm; rõ sản phẩm đạt được).

Song song đó, ngành Thuế tỉnh An Giang tăng cường quản lý thu, chống thất thu, xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế lớn; siết kỷ luật, kỷ cương trong công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt đối với các lĩnh vực có rủi ro cao…

Ông Nguyễn Thanh Phong yêu cầu ngành thuế tiếp tục quan điểm nuôi dưỡng nguồn thu, đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, nâng cao tính minh bạch, tạo sự đồng thuận và tuân thủ tự nguyện; tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các ngành liên quan trong phòng, chống gian lận, trốn thuế...

Cũng tại Hội nghị này, UBND tỉnh An Giang đã tặng bằng khen 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thu nộp ngân sách nhà nước năm 2025; Thuế tỉnh An Giang tặng giấy khen 8 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp về quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Tây Ninh đánh giá, An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng với sự kết hợp hài hòa giữa đồng bằng, biên giới và hải đảo, tạo điều kiện để phát triển kinh tế tổng hợp, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực; các dự án hạ tầng giao thông tạo bước “đột phá” cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.

Mặt khác, việc tỉnh An Giang được chọn là địa điểm đăng cai tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc mang lại nhiều lợi ích to lớn và là một cơ hội vàng để tỉnh phát triển./.