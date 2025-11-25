An Giang quản lý chặt chẽ nguồn lực, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững

(TBTCO) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tinh thần “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, An Giang đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,91%, hộ cận nghèo còn 2%, trên cơ sở quản lý chặt chẽ nguồn lực và nâng cao hiệu quả các mô hình sinh kế.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thời gian qua đã góp phần cải thiện rõ rệt đời sống người dân. Các mô hình hỗ trợ sinh kế được triển khai theo nhu cầu thực tế của từng hộ, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, qua đó nâng cao tính chủ động và khả năng thoát nghèo bền vững.

An Giang hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo cải thiện kinh tế. Ảnh: TL

Diện mạo xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực: cơ cấu lao động dịch chuyển theo hướng tăng khu vực dịch vụ, tỷ lệ đô thị hóa cao hơn, chỉ số phát triển con người và tuổi thọ trung bình đều cải thiện. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được đầu tư, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng, bảo hiểm y tế phủ rộng đến nhóm yếu thế.

An Giang xác định trọng tâm là đánh giá kịp thời và sử dụng hiệu quả nguồn lực giảm nghèo. Tỉnh xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ cho toàn bộ Chương trình, ứng dụng công nghệ số để theo dõi tiến độ các hoạt động từ hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề đến đầu tư hạ tầng, đồng thời cung cấp dữ liệu thời gian thực phục vụ điều chỉnh chính sách khi phát sinh vấn đề.

Song song với đầu tư hạ tầng truyền thông cơ sở, tỉnh triển khai Tiểu dự án 2 nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình giảm nghèo bền vững, nhằm bảo đảm công tác quản lý, điều hành minh bạch, sát thực tiễn và tránh dàn trải nguồn lực.