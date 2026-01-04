Tổng thu nội địa tỉnh An Giang năm 2025 ước được 24.588 tỷ đồng

(TBTCO) - Số liệu từ thuế tỉnh An Giang cho thấy, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2025 ước được 24.588 tỷ đồng, bằng 111% so với dự toán Trung ương giao, đạt 100% so với dự toán UBND tỉnh giao và bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2024.

An Giang sau sáp nhập có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng với sự kết hợp hài hòa giữa đồng bằng, biên giới và hải đảo, tạo điều kiện để phát triển kinh tế tổng hợp, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. Ảnh: Kỳ Phương

Trong đó, số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết và cổ tức và lợi nhuận chia lại là 17.567 tỷ đồng, đạt 122,8% so với dự toán và bằng 100,4% so với cùng kỳ.

Ước thu ngân sách nhà nước năm 2025 vượt so dự toán là do vượt thu từ một số khoản thu, sắc thuế như: Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thu từ xổ số kiến thiết và thu khác ngân sách.

Trong năm 2025, có 14/18 khoản thu, sắc thuế đạt và vượt dự toán và 4/18 khoản thu, sắc thuế ước không đạt dự toán. Những khoản thu cao như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh uớc đạt 8.378 tỷ đồng, bằng 124,7% dự toán (tương ứng vượt 1.658 tỷ đồng) và bằng 129,9% so cùng kỳ năm 2024; thuế thu nhập cá nhân uớc đạt 2.374 tỷ đồng, bằng 118,7% dự toán (tương ứng vượt 374 tỷ đồng) và bằng 117,7% so cùng kỳ; xổ số kiến thiết uớc đạt 4.742 tỷ đồng, bằng 112,6% dự toán (tương ứng vượt 532 tỷ đồng) và bằng 111,8% so cùng kỳ.

Ngoài ra, tiền sử dụng đất uớc đạt 2.163 tỷ đồng, bằng 36,3% dự toán địa phương (tương ứng hụt 3.801 tỷ đồng) và bằng 58,2% so cùng kỳ. Thu khác ngân sách ước đạt 1.869 tỷ đồng, bằng 275% dự toán (tương ứng vượt 1.189 tỷ đồng) và bằng 156,6% so cùng kỳ. Thu từ tiền thuê đất ước đạt 1.136 tỷ đồng, bằng 108,7% dự toán (tương ứng vượt 91 tỷ đồng) và bằng 27,6% so cùng kỳ.

Thuế tỉnh An Giang cho biết, nguyên nhân tiền thuê đất đạt khá so dự toán là do đôn đốc thu kịp thời số còn phải nộp các dự án năm 2024 chuyển sang theo tiến độ là 577 tỷ đồng gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc TP - Đảo Phú Quốc 151 tỷ đồng, Công ty TNHH Bất động sản Newvision 165 tỷ đồng, Công ty TNHH Ngọc Hải 225 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Kim Quy Phú Quốc 36 tỷ đồng; phát sinh thu theo kiến nghị Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước 15 tỷ đồng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và yêu cầu tiếp cận thông tin ngày càng cao từ người nộp thuế, với nhiều chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung trong năm 2025, để phù hợp với yêu cầu phát triển, Thuế tỉnh An Giang tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo kịp thời, đa dạng và sát thực tiễn.

Triển khai tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về thuế bám sát từng chủ đề, sự kiện và những vấn đề cần định hướng dư luận trong từng giai đoạn, thông qua các hình thức đa dạng, kết hợp hài hòa giữa các kênh truyền thống với các hình thức hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ số như sản xuất và đăng tải video clip, xây dựng bản tin hướng dẫn ngắn gọn, trực quan và phát huy hiệu quả các kênh truyền thông điện tử của ngành. Nhờ đó, thông tin được truyền tải kịp thời, dễ hiểu và lan tỏa rộng rãi đến người nộp thuế.

Đối với công tác hỗ trợ người nộp thuế, ngoài việc hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận một cửa, Thuế tỉnh An Giang tiếp tục triển khai hiệu quả việc hỗ trợ bằng hình thức điện tử, chủ động gửi các văn bản pháp quy, các văn bản hướng dẫn về chính sách thuế, chính sách thuế mới qua địa chỉ email, Etax, Zalo, bằng phương thức điện tử khác và trả lời bằng văn bản cho 24.144 lượt người nộp thuế; cung cấp hơn 13.400 văn bản quy phạm pháp luật thuế qua nền tảng xã hội (Zalo, Fanpage của Thuế tỉnh An Giang, email); cấp phát gần 85.000 tài liệu, ấn phẩm hướng dẫn chính sách thuế.