Doanh nghiệp logistics Sotrans bị xử phạt, truy thu thuế hơn 3,8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans, mã Ck: STG) vừa bị Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, đồng thời truy thu thuế và tính tiền chậm nộp với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Theo quyết định của cơ quan thuế, Sotrans đã có nhiều hành vi vi phạm, gồm khai sai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn làm giảm nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Việc xử phạt được thực hiện căn cứ theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn. Cụ thể, Sotrans bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 530 triệu đồng. Trong đó, tiền phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế GTGT và TNDN phải nộp là hơn 525 triệu đồng; phạt 1,5 lần đối với hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế GTGT và TNDN phải nộp trong năm 2023, với số tiền gần 4,5 triệu đồng.

Bên cạnh tiền phạt, cơ quan thuế buộc doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, gồm nộp đủ hơn 2,6 tỷ đồng tiền truy thu thuế và số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Sotrans còn phải nộp tiền chậm nộp thuế với số tiền hơn 650 triệu đồng. Khoản tiền chậm nộp này được tính đến hết ngày 19/12/2025. Sau thời điểm trên, doanh nghiệp có trách nhiệm tiếp tục tự tính và nộp tiền chậm nộp theo quy định cho đến khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế, tiền phạt và truy thu vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền mà Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam phải nộp vào ngân sách nhà nước, bao gồm tiền truy thu thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp, là hơn 3,8 tỷ đồng.

Theo quyết định xử phạt, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Sotrans phải chấp hành đầy đủ. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà không thực hiện, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật./.