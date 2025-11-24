Ngày 24/11: Giá bạc tiếp tục xu hướng tăng

Giá bạc thế giới có xu hướng tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong nước, các thương hiệu vẫn giao dịch ở mức giá cũ.

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 24/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 1.977.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng không có sự chuyển biến so với phiên giao dịch trước đó, hiện niêm yết ở mức 1.636.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.666.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.638.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.672.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 24/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.636.000 1.666.000 1.638.000 1.672.000 1 kg 43.616.000 44.414.000 43.668.000 44.565.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.643.000 1.673.000 1.645.000 1.675.000 1 kg 43.822.000 44.626.000 43.864.000 44.677.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 24/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.918.000 1.977.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 51.146.539 52.719.868

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:51:18 sáng 24/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,023 USD/oune, tăng 0,213 USD/oune so với phiên sáng 23/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.318.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.325.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi ở chiều mua vào và tăng nhẹ ở chiều bán ra so với phiên 23/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:51:18 sáng 24/11/2025