Ngày 23/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á phiên cuối tuần (23/11) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tại Thái lan tăng 1,7%; tại Nhật Bản tăng 0,8%; tại Trung Quốc kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,3%.

Giá cao su hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,7% (1,12 Baht) lên mức 68,19 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,8% (2,6 Yên) lên mức 333 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,3% (40 Nhân dân tệ) lên mức 15.370 Nhân dân tệ/tấn.

So với cuối tuần trước, giá cao su Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc thay đổi tương ứng +1%, +3%, +1%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng trong phiên giao dịch cuối tuần, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp và chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 4, khi cảnh báo mưa lớn tại Thái Lan làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung. Trên Sở giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 4/2026 tăng 1 Yên, tương đương 0,3% lên 335,3 Yên (2,13 USD)/kg, qua đó ghi nhận mức tăng 3,57% trong cả tuần.

Trái lại, trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadiene giao tháng 1/2025 giảm 210 Nhân dân tệ, tương đương 1,98% xuống còn 10.385 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.