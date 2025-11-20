(TBTCO) - Trước bước ngoặt lịch sử chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai, hộ kinh doanh nhận được sự đồng hành của nhiều bộ, ngành, đơn vị, đặc biệt là ngành thuế và ngân hàng. Trong đó, BIDV tiếp tục giữ vai trò tiên phong với giải pháp quản lý bán hàng, tài chính và thuế toàn diện đầu tiên, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi và nâng bước phát triển lên doanh nghiệp.

Ngày 20/11, Lễ ký kết hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Cục Thuế đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai được tổ chức tại Hà Nội, nhằm triển khai các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; thực hiện Đề án "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán".

Bước ngoặt chuyển đổi hộ kinh doanh, mở đường kinh tế tư nhân bứt phá

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về xóa bỏ hình thức thuế khoán với hộ kinh doanh, ngành thuế đang triển khai một bước cải cách quan trọng, không chỉ đổi mới mô hình quản lý thuế, mà còn tạo động lực nâng cao năng lực quản trị, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và phát triển bền vững.

Lễ ký kết hợp tác giữa BIDV và Cục Thuế đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai. Ảnh tư liệu.

"Chính sách chuyển đổi này hướng tới xây dựng một hệ thống quản lý thuế hiện đại, thống nhất, phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số. Đồng thời, tạo điều kiện để hộ kinh doanh chính thức hóa hoạt động, tiếp cận các dịch vụ tài chính, kế toán, hóa đơn điện tử và thanh toán số một cách bài bản, thuận tiện". Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định, ngân hàng BIDV tiếp tục thể hiện rõ vai trò tiên phong khi cung cấp các giải pháp công nghệ tài chính, như ứng dụng mobile banking tích hợp tiện ích nộp thuế mọi lúc mọi nơi và đặc biệt là nền tảng hỗ trợ quản lý bán hàng và phát hành hóa đơn điện tử, cùng chương trình ưu đãi hỗ trợ cho hộ kinh doanh trong năm 2025.

Bên cạnh việc phát triển các nền tảng công nghệ, BIDV còn tích cực phối hợp cùng ngành thuế tổ chức các chương trình truyền thông, hỗ trợ người nộp thuế ngay tại cơ sở. Đây chính là minh chứng rõ nét cho vai trò “người đồng hành” của BIDV trong công cuộc chuyển đổi phương thức quản lý thuế và hiện đại hóa công tác thu ngân sách nhà nước.

Nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi thành phần kinh tế, từ doanh nghiệp lớn cho tới từng hộ kinh doanh nhỏ lẻ, Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm cho rằng, đây là nền tảng quan trọng để tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh và bền vững, phù hợp với xu thế của nền kinh tế số.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, từ nền tảng công nghệ, đội ngũ nhân sự đến hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ, với quyết tâm giữ vững vai trò tiên phong và là người bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi mạnh mẽ của đất nước" - lãnh đạo BIDV nhấn mạnh.

Đồng hành cùng Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết, chỉ hơn 1 tuần triển khai, các chi nhánh BIDV đã phối hợp làm việc với 34 Cục Thuế tỉnh, thành phố và 350 Chi cục Thuế cơ sở trên cả nước. Ở mỗi địa bàn, BIDV thực sự trở thành “điểm tựa tài chính - công nghệ”, đồng hành cùng cơ quan thuế trong hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình.

BIDV tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong đồng hành cùng hộ kinh doanh thông qua hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ toàn diện, duy trì vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu với 22.000 khách hàng doanh nghiệp, gần 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng 15 triệu khách hàng cá nhân.

Vào cuộc hỗ trợ tiểu thương từng khu chợ, góc phố

Thế nhưng, hành trình chuyển đổi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bởi lẽ, mỗi ngày, từ lúc trời còn mờ sương đến khi đèn đêm tắt lịm, những gánh hàng rong, quầy tạp hóa và gian chợ... của khoảng 4 triệu hộ kinh doanh vẫn nặng gánh mưu sinh. Trong nhịp sống bận rộn ấy, họ đã quen với cách làm cũ, ghi chép thủ công, quản lý dòng tiền bằng những quyển sổ nhỏ, tính thu chi dựa trên trí nhớ, xuất hoá đơn khi cần và đóng thuế khoán suốt nhiều năm.

Toạ đàm tư vấn chuyển đổi mô hình thuế và giải pháp hệ sinh thái tài chính cho hộ kinh doanh tổ chức trong khuôn khổ lễ ký kết. Ảnh: Ánh Tuyết.

Nhiều băn khoăn, thắc mắc của hộ kinh doanh được gửi đến sự kiện. Đơn cử, chủ Tạp hoá Thiên Nga (Hà Nội) cho biết gia đình vừa bán tạp hoá, vừa bán đồ ăn uống, việc xuất hoá hoá đơn điện tử, kê khai thuế cho nhiều ngành nghề ra sao. Hay có hộ kinh doanh bán hàng ăn tại nhà thắc mắc việc bắt buộc mở tài khoản riêng cho hoạt động kinh doanh, tách bạch chi tiêu cá nhân thế nào.

Bên cạnh đó, nhiều mối băn khoăn khác về việc ghi chép, đối soát thanh toán, kiểm soát dòng tiền, theo dõi doanh thu, lợi nhuận, xuất hóa đơn điện tử ra sao, làm sao nộp thuế đúng hạn, đúng quy định... Chưa kể, hộ kinh doanh ngày nay không còn hoạt động tại một địa điểm cố định, mà họ còn kinh doanh qua bán hàng trực tuyến, qua sàn thương mại điện tử, với không gian địa lý mở rộng, không chỉ trong phạm vi từng khu phố, từng tỉnh thành mà còn xuyên biên giới.

Thấu hiểu những nỗi băn khoăn “rất đời” của tiểu thương, bà Lê Thị Thanh Yên - Phó Giám đốc Ban Sản phẩm bán lẻ BIDV cho biết, thay vì nhiều giải pháp còn phân mảnh như trước đây, BIDV lần đầu tiên tích hợp, đáp ứng toàn bộ nhu cầu của hộ kinh doanh trên một nền tảng, bao gồm quản lý bán hàng; quản lý tài chính - thanh toán; quản lý thuế, tuân thủ. Từ đó, giúp hộ kinh doanh bán hàng thuận lợi hơn và tuân thủ quy định về thuế, hoá đơn điện tử dễ dàng hơn. MyShop Pro là giải pháp toàn diện đầu tiên dành cho hộ kinh doanh Việt.

"MyShop Pro là hub kết nối hộ kinh doanh, ngân hàng, cơ quan thuế và các đối tác số, giúp hoạt động bán hàng của hộ kinh doanh thuận lợi hơn" - bà Yên nhấn mạnh.

Chia sẻ tại chương trình, Bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam giãi bày, đây là những ngày lịch sử, có thể cảm nhận được sức nóng ở từng con phố, từng khu chợ. Ngành thuế tổ chức chiến dịch ra quân quy mô lớn, phối hợp cùng các nhà cung cấp giải pháp và ngân hàng, xuống từng khu phố, từng khu chợ để hỗ trợ trực tiếp.

"Với sự sẵn sàng của hộ kinh doanh và sự đồng hành của các bên trong quá trình chuyển đổi sẽ giúp hộ kinh doanh thích ứng với quy định mới và vận hành minh bạch hơn rất nhiều" - bà Duyên nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cũng nhấn mạnh, trong suốt 60 ngày đêm cao điểm, cơ quan thuế sẽ đồng hành cùng bà con, hộ kinh doanh và thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ sau chuyển đổi và vận hành. Cơ quan thuế luôn lắng nghe khó khăn, vướng mắc để phản ánh tới cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp; đồng thời, phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp để mang lại dịch vụ tốt nhất.

Lãnh đạo Cục Thuế tin tưởng, cùng sự vào cuộc nhà cung cấp giải pháp, tổ chức tín dụng lớn và tiên phong đang cùng xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho bà con hộ kinh doanh. Nhờ đó, góp phần thúc đẩy năng lực hoạt động của hộ kinh doanh và có điều kiện tốt hơn trong tiếp cận vốn, mở rộng thị trường./.