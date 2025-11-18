Thuế tỉnh Bắc Ninh lập tổ công tác triển khai chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh

(TBTCO) - Thực hiện chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã lập các tổ công tác tập trung tổ chức rà soát, phân loại, cập nhật đầy đủ thông tin của 100% hộ kinh doanh. Đồng thời trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trong việc chuyển đổi từ hình thức khoán sang kê khai.

Lập Ban Chỉ đạo, tổ công tác từ cấp tỉnh đến cơ sở

Đại diện Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế (Bộ Tài chính) và UBND tỉnh về việc phối hợp trong công tác quản lý thuế, chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ công tác từ cấp tỉnh đến các Thuế cơ sở để triển khai đồng bộ, hiệu quả theo mô hình và phương pháp quản lý thuế mới.

Cán bộ, công chức thuế giam gia đối thoại, giải đáp vướng mắc đến người nộp thuế. Ảnh: TN

Theo đó, Ban Chỉ đạo và các tổ công tác tập trung tổ chức rà soát, phân loại, cập nhật đầy đủ thông tin của 100% hộ kinh doanh; đồng thời trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trong việc chuyển đổi từ hình thức khoán sang kê khai. Mục tiêu đặt ra là đến ngày 1/1/2026, toàn bộ hộ kinh doanh đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện phương pháp kê khai thuế theo quy định mới.

Thuế tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các đơn vị cơ sở phối hợp với UBND xã, phường thành lập các tổ khảo sát thực địa, tiến hành cập nhật dữ liệu, xác minh thông tin hộ kinh doanh qua mã QR, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, giúp hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế điện tử thuận tiện.

Đặc biệt, Thuế tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu phấn đấu 100% hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ sẽ hoàn thành việc đăng ký và áp dụng trong đợt cao điểm này.

Trong “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” do Cục Thuế phát động (từ tháng 11 đến hết tháng 12/2025), Thuế tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, giải đáp kịp thời vướng mắc phát sinh của hộ kinh doanh, bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, đúng lộ trình.

“Việc thành lập các tổ công tác từ tỉnh đến cơ sở thể hiện quyết tâm của ngành Thuế Bắc Ninh trong việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tăng cường tính minh bạch, công bằng, thúc đẩy hộ kinh doanh chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu và tạo nền tảng cho quản lý thuế điện tử trong giai đoạn mới” - lãnh đạo Thuế tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.

Tuyên truyền để hộ kinh doanh hiểu rõ, đồng thuận

Trước đó, tại Văn bản số 4476/UBND-KTTH, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Thuế tỉnh Bắc Ninh chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tham mưu và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, trọng tâm chiến dịch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh" tại Thuế tỉnh và tại địa bàn cơ sở.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Thuế tỉnh Bắc Ninh chủ động cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan truyền thông để thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, xây dựng thông điệp truyền thông “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp xã rà soát, thống kê, chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh, bảo đảm đưa 100% hộ kinh doanh vào diện quản lý, chuẩn bị lộ trình chuyển đổi sang phương pháp kê khai từ ngày 1/1/2026.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia đối thoại với cơ quan thuế. Ảnh: TN

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương phối hợp với cơ quan thuế và các ban, ngành tại địa phương thành lập Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” trên địa bàn. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi mô hình quản lý thuế; vận động các hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn hiểu rõ, đồng thuận thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang phương pháp kê khai từ ngày 1/1/2026.

Phối hợp với cơ quan thuế trong việc rà soát, thống kê và cập nhật dữ liệu hộ kinh doanh, hướng dẫn hộ kinh doanh mở và sử dụng tài khoản eTax Mobile, đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử. Chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các tổ dân phố, thôn, bản, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh tại địa bàn cơ sở.

“Thuế cơ sở 2 tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và công bằng cho người nộp thuế” - ông Nguyễn Quang Thanh, Trưởng Thuế cơ sở 2 tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế và UBND cấp xã trong công tác chia sẻ thông tin về cá nhân, hộ kinh doanh đang hoạt động thực tế trên địa bàn, chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh phục vụ công tác quản lý thuế.

Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã cử cán bộ, chiến sĩ tham gia Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai tại địa phương; tham mưu UBND tỉnh thực hiện đồng bộ các chính sách tài chính và kế hoạch phát triển khu vực kinh tế cá thể, hộ kinh doanh, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Đề án của Bộ Tài chính, Cục Thuế; phối hợp với Thuế tỉnh trong việc chuẩn hóa, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, quản lý giấy phép đăng ký kinh doanh phục vụ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Quang Thanh - Trưởng Thuế cơ sở 2 tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Thuế cơ sở 2 đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn quản lý nhằm lắng nghe, ghi nhận và tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Thuế cơ sở 2 luôn xác định đồng hành cùng doanh nghiệp là yếu tố then chốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn./.