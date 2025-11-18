(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phối hợp cùng Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) tổ chức Vòng Chung kết cuộc thi “Quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững – Vietnam ESG Challenge 2025”. Cuộc thi nhằm truyền cảm hứng về tư duy phát triển bền vững, quản trị hiện đại và trách nhiệm xã hội cho thế hệ sinh viên Việt Nam.

Phát biểu khai mạc cuộc thi "Quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững – Vietnam ESG Challenge 2025", Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo theo hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững, yêu cầu về quản trị công ty tốt, minh bạch gắn với yếu tố môi trường – xã hội – quản trị (ESG) đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu. Nhằm thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, UBCKNN xác định phát triển bền vững và quản trị công ty hiệu quả là hai trụ cột then chốt để nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng phát biểu khai mạc cuộc thi. Ảnh: SSC

Phó Chủ tịch chia sẻ trong thời gian qua, UBCKNN đã chú trọng hoàn thiện khung pháp lý theo hướng lồng ghép yếu tố ESG vào quy định về công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp; phối hợp với các tổ chức quốc tế nhằm cập nhật thông lệ tốt nhất về quản trị công ty, xây dựng Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty theo chuẩn G20/OECD phù hợp với điều kiện Việt Nam; khuyến khích doanh nghiệp niêm yết phát hành báo cáo bền vững, tiến tới công bố thông tin bắt buộc về ESG theo lộ trình phù hợp; đồng thời đẩy mạnh giáo dục tài chính và nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cho sinh viên, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBCKNN mong muốn các sinh viên Việt Nam không chỉ hiểu được khái niệm về ESG, mà còn chú trọng phát triển bền vững trong từng quyết định nghề nghiệp, dự án khởi nghiệp và trong hoạch định tương lai.

“Những kiến thức, kỹ năng mà cuộc thi này mang lại sẽ giúp các bạn trẻ có cơ hội học hỏi, rèn luyện, từ tư duy chiến lược, làm việc nhóm, phân tích dữ liệu đến khả năng trình bày và thuyết phục, chính là hành trang quý báu cho sự nghiệp sau này”, Phó Chủ tịch UBCKNN tin tưởng.

Toàn cảnh vòng chung kết cuộc thi tại Hà Nội. Ảnh: SSC

Vòng chung kết diễn ra với hai phần thi chính, bao gồm phần trình chiếu video thuyết trình, tranh biện và phần đóng vai tình huống thực tế. Các đội đã tranh biện sôi nổi về các chủ đề ESG được đưa ra như việc tuân thủ ESG, các giải pháp về chuỗi cung ứng bền vững và giảm phát thải khí nhà kính (GHG), chi phí vốn và tài chính cho doanh nghiệp….trong thời gian giới hạn của cuộc thi và yêu cầu cao của Ban Giám khảo. Chung cuộc, đội VinUni đã đoạt giải nhất vòng chung kết tại Hà Nội.

Tiếp sau thành công của Vòng chung kết cuộc thi “Quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững – Vietnam ESG Challenge 2025” tại Hà Nội, Vòng chung kết tại khu vực phía Nam dự kiến sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/11/2025./.