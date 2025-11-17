Một doanh nghiệp chuẩn bị chi hơn 6.000 tỷ đồng trả cổ tức

(TBTCO) - Theo thống kê từ các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán có 14 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 16/11– 21/11. Trong đó, 13 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 80% và thấp nhất là 1,4%. Trong đó có một doanh nghiệp dự kiến chi khoảng gần 6.190 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP - VEAM (mã Ck: VEA) thông báo ngày 19/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024. Theo đó, VEA sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 46,5808% (1 cổ phiếu được nhận hơn 4.658 đồng). Ngày thanh toán cổ tức vào ngày 19/12. Với 1.328,8 triệu cổ phiếu VEA đang lưu hành trên thị trường, ước tính VEA phải chi khoảng gần 6.190 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh đó, ngày 19/11 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2024 của Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã Ck: HTL) với tỷ lệ 30%, 1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hino Trường Long dự kiến sẽ chi khoảng 36 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 5/12/2025. Trước đó hồi tháng 12 năm ngoái, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 với tỷ lệ 35% bằng tiền. Như vậy, tính cả đợt cổ tức lần này, cổ đông Hino Trường Long sẽ nhận cổ tức cho năm 2024 với tổng tỷ lệ 65%. Năm 2023 doanh nghiệp cũng chia cổ tức cao lên đến 50%.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (mã Ck: BMP) sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 18/11/2025, thời gian chi trả dự kiến ngày 8/12/2025. Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu BMP đang lưu hành, ước tính Nhựa Bình Minh sẽ phải chi khoảng hơn 532 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã CK: NCT) cũng chốt quyền nhận cổ tức vào ngày 18/11, tức ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11, thanh toán vào ngày 15/12. Với tỷ lệ chi trả 80% (8.000 đồng/cổ phiếu) và gần 26,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, quy mô đợt cổ tức ước tính hơn 209 tỷ đồng. Đây cũng là tỷ lệ đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua hồi tháng 6./.