Nhiều doanh nghiệp dự kiến chi hàng trăm tỷ đồng để trả cổ tức

(TBTCO) - Theo thống kê từ các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, có 19 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 6/10– 10/10. Trong đó, 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 150% và thấp nhất là 1,5%.

Trong số các doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức tuần này có nhiều doanh nghiệp có mức chi trả cao.

Theo đó, ngày 8/10 tới đây, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (mã Ck: SLS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức niên độ 2024-2025 bằng tiền với tỷ lệ 150%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 15.000 đồng. Như vậy, với gần 9,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Mía đường Sơn La sẽ phải chi khoảng 147 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/10, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 28/10. Trong khi đó, tại đại hội cổ đông thường niên mới đây, công ty đã thông qua kế hoạch dự kiến chia cổ tức niên độ 2024-2025 với tỷ lệ 100% bằng tiền mặt.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Transimex (mã Ck: TMS) cho biết, ngày 9/10 tới sẽ là thời điểm chốt quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền rơi vào cùng ngày, trong khi thời gian thanh toán dự kiến diễn ra vào 23/10. Theo phương án đã được thông qua, cổ đông sẽ nhận cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng trên mỗi cổ phiếu. Với hơn 169,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Transimex dự kiến chi ra hơn 169,3 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này.

Ngoài ra, Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (mã Ck: MGG) thông báo chốt quyền chia cổ tức bằng tiền cho năm 2024 ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/10. MGG đang lưu hành gần 9 triệu cổ phiếu trên thị trường. Với tỷ lệ thực hiện 15% - 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng, Doanh nghiệp dự chi khoảng 13,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này. Dự kiến, số tiền sẽ đến tay cổ đông vào ngày 21/10./.