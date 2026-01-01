Phát hành và mua lại trái phiếu duy trì quy mô lớn

(TBTCO) - Tuần qua, hoạt động phát hành và mua lại trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận quy mô đáng kể; kênh phát hành riêng lẻ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị huy động cuối năm 2025.

Theo báo cáo thị trường tuần từ 22/12 - 26/12 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tuần qua ghi nhận 29 đợt phát hành với tổng giá trị 15.110 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2025 đến ngày 26/12/2025, tổng giá trị phát hành đạt 575.381 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng đạt 53.854 tỷ đồng, tương đương 9,4% tổng giá trị; phát hành riêng lẻ đạt 521.527 tỷ đồng (với 486 đợt phát hành), chiếm 90,6%.

Nguồn: VBMA.

Song song với hoạt động phát hành, xu hướng mua lại trái phiếu trước hạn vẫn diễn ra khá sôi động. Riêng trong tuần qua, các doanh nghiệp đã mua lại 9.598 tỷ đồng trái phiếu.

Lũy kế từ đầu năm 2025 đến ngày 26/12/2025, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt 298.882 tỷ đồng, tăng 43,6% so với năm 2024. Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về quy mô mua lại, chiếm khoảng 69,6% tổng giá trị, tương ứng 208.027 tỷ đồng.

Theo VBMA, tổng giá trị trái phiếu đến hạn đến hết năm 2025 là 3.252 tỷ đồng, trong đó nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với 1.668 tỷ đồng, tương đương 51,3%, theo sau là nhóm xây dựng với 1.497 tỷ đồng, chiếm khoảng 46%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bình quân ngày trong tuần đạt 8.573 tỷ đồng, giảm 4,3% so với tuần trước. Tính chung trong năm 2025 (đếm ngày 26/12/2025), tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trên thị trường thứ cấp đạt khoảng 1,38 triệu tỷ đồng./.