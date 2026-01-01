(TBTCO) - Phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Hạ tầng GELEX chào bán thành công với tỷ lệ 100%, giúp doanh nghiệp này huy động 2.882 tỷ đồng. Sau IPO, cổ phiếu Hạ tầng Gelex dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào khoảng tháng 2/2026.

Tại phiên đấu giá 100 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 31/12/2025, CTCP Hạ tầng Gelex đã đấu giá thành công toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán.

Đây cũng là đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Hạ tầng Gelex. Tổng giá trị huy động 2.882 tỷ đồng từ thị trường. Với mức giá trúng bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu, Hạ tầng Gelex được định giá khoảng 25.640 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD.

Trước đó, với mức giá khởi điểm 28.000 đồng/cổ phiếu, phiên đấu giá thu hút 172 nhà đầu tư đặt mua hợp lệ. Trong đó, có 165 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 3 tổ chức trong nước và 4 tổ chức nước ngoài. Tổng khối lượng đặt mua đạt 123.268.000 cổ phiếu, vượt hơn 23% số lượng cổ phiếu chào bán.

Kết quả, 100 triệu cổ phiếu Hạ tầng Gelex đã bán thành công cho 172 nhà đầu tư. Khối lượng bán thành công cho nhà đầu tư nước ngoài là 16,4 triệu cổ phiếu, tương đương 100% lượng đăng ký, phản ánh sự quan tâm đáng kể của cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế, cũng như sức hấp dẫn của doanh nghiệp trong nhóm hạ tầng bất động sản - tiện ích. Giá đấu thành công dao động từ 28.000-35.000 đồng/cp. Mức giá trúng bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu.

Kết quả đấu giá cổ phiếu của Công ty cổ phần hạ tầng Gelex

Lãnh đạo Hạ tầng Gelex cho biết, doanh nghiệp đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh quan trọng, bao gồm danh mục tài sản quy mô và chất lượng, nền tảng tài chính lành mạnh với dòng tiền ổn định, các chỉ số về đòn bẩy tài chính, khả năng trả nợ ở mức tốt hơn tiêu chuẩn của các định chế tài chính quốc tế, cùng năng lực M&A và năng lực quản trị đã được kiểm chứng.

Sau khi chào bán thành công 100 triệu cổ phiếu, Hạ tầng GELEX dự kiến sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào khoảng tháng 2/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển và gia tăng hiện diện trên thị trường vốn.

Phiên đấu giá IPO của Hạ tầng Gelex diễn ra tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Nguồn vốn huy động được từ đợt đấu giá sẽ được Hạ tầng Gelex sử dụng để tăng vốn điều lệ cho CTCP Titan Hải Phòng, nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu triển khai “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương – Hòa Bình (Khu A) – Giai đoạn 1” tại Hải Phòng, đồng thời phục vụ mục tiêu tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

Hạ tầng Gelex là một trong hai sub-holding của Tập đoàn GELEX, bên cạnh Điện lực Gelex (GELEX Electric, mã chứng khoán: GEE). Với mô hình tập đoàn trong tập đoàn, Hạ tầng Gelex đang giữ vai trò quản lý vốn tại doanh nghiệp trong các lĩnh vực trọng yếu gồm bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích như năng lượng, nước sạch nhưViglacera, Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Nước sạch Sông Đà, Titan Hải Phòng...

Tính đến hết quý 3/2025, tổng tài sản của Hạ tầng Gelex đạt 41.396 tỷ đồng. Doanh thu thuần 9 tháng năm 2025 đạt 9.999 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.356 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Hạ tầng Gelex đặt mục tiêu doanh thu thuần 15.445 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.925 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 64,8% kế hoạch doanh thu và 70,4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.