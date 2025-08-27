GELEX lần đầu công bố báo cáo tài chính áp dụng toàn diện chuẩn mực IFRS

(TBTCO) - Tập đoàn GELEX (mã Ck: GEX) vừa thông báo đã phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

So với Báo cáo tài chính năm 2024 được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) mà GELEX đã công bố ngày 28/2/2025, phiên bản IFRS phản ánh lợi nhuận và sức khỏe bảng cân đối kế toán cải thiện rõ rệt, phù hợp thông lệ quốc tế, gia tăng minh bạch với thị trường vốn.

Bảng so sánh tóm tắt khác biệt báo cáo IFRS và VAS của GELEX.

Báo cáo IFRS 2024 của GELEX cho thấy EPS tăng mạnh, vốn chủ dày hơn, đòn bẩy tài chính giảm, thể hiện năng lực tạo giá trị và quản trị rủi ro được nâng tầm theo chuẩn mực quốc tế.

Trong quá trình chuyển đổi và lập báo cáo tài chính theo IFRS, Tập đoàn GELEX đã triển khai chuẩn mực kế toán về đo lường giá trị hợp lý với sự đồng hành của CBRE cùng các tổ chức định giá uy tín tại Việt Nam. Việc xác định giá trị hợp lý của lợi thế thương mại, bất động sản đầu tư cho thuê, các khoản đầu tư dài hạn và tài sản có dấu hiệu suy giảm được thực hiện theo chuẩn mực quốc tế, kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm toàn cầu và sự am hiểu sâu sắc thị trường nội địa.

Hiện nay, IFRS đang được sử dụng tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, là “ngôn ngữ chung” toàn cầu giúp chuẩn hóa báo cáo tài chính, giảm thiểu rủi ro thông tin và tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

IFRS còn giúp phản ánh trung thực bản chất kinh tế của các giao dịch nhờ các chuẩn mực cốt lõi như IFRS 15 (Doanh thu), IFRS 16 (Thuê tài sản), IFRS 9 (Công cụ tài chính), và IFRS 13 (Đo lường giá trị hợp lý). Qua đó, chất lượng thông tin tài chính được cải thiện đáng kể, hỗ trợ hiệu quả cho công tác dự báo và ra quyết định chiến lược.

Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án áp dụng IFRS theo Quyết định 345/QĐ-BTC, với giai đoạn tự nguyện 2022 - 2025 và bắt buộc triển khai sau 2025. Đến nay chỉ có một số ít doanh nghiệp tiên phong chủ động chuyển đổi, phần lớn là những tập đoàn có chiến lược mở rộng quy mô, gọi vốn quốc tế, hoặc hướng tới IPO tại thị trường nước ngoài.

Ông Bùi Đăng Khoa - Giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn GELEX cho biết: “Chúng tôi xác định triết lý “substance over form” là kim chỉ nam trong chuyển đổi IFRS. Báo cáo tài chính sẽ phản ánh đúng bản chất kinh tế của giao dịch, thay vì chỉ dựa vào hình thức pháp lý. Qua đó, nâng cao định giá doanh nghiệp trong mắt nhà đầu tư, tăng sức cạnh tranh trong M&A và huy động vốn quốc tế khi dữ liệu đã chuẩn hóa theo chuẩn mực toàn cầu. Đồng thời, mở rộng tệp nhà đầu tư chiến lược đến từ châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn, nơi IFRS là tiêu chuẩn bắt buộc”.

Dù còn nhiều thách thức, nhưng việc áp dụng báo cáo tài chính áp dụng toàn diện chuẩn mực IFRS cho thấy sự chủ động trong việc nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong quản trị doanh nghiệp, tiệm cận các thông lệ quốc tế. Đó cũng là sự đồng hành của doanh nghiệp với các chủ trương của Chính phủ về nâng hạng thị trường, thúc đẩy quá trình hội nhập sâu rộng và nâng cao vị thế quốc gia./.