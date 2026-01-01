Hạ tầng, thể chế, minh bạch - nền móng cho phát triển bền vững

Thị trường chứng khoán:

(TBTCO) - Sau 25 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một yêu cầu lớn hơn về phát triển nhanh và bền vững, đủ sức trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, hạ tầng, thể chế và minh bạch trở thành ba trụ cột nền móng, quyết định chất lượng và chiều sâu của thị trường trong giai đoạn mới.

Năm 2025 - gặt hái nhiều thành quả quan trọng

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, căng thẳng thương mại, xung đột địa chính trị và biến động tài chính - tiền tệ ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu. Dù chịu tác động không nhỏ, nhưng nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và sự điều hành chủ động của Chính phủ, Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng, thuộc top đầu tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Được tiếp sức từ nền tảng vĩ mô, cùng với nỗ lực quản lý, điều hành và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ của cơ quan quản lý, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã gặt hái nhiều thành quả quan trọng trong năm 2025.

Thị trường cổ phiếu tăng trưởng mạnh mẽ về cả điểm số lẫn thanh khoản - vượt trội so với nhiều thị trường trong khu vực. Thị trường trái phiếu chính phủ duy trì đà tăng trưởng ổn định. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cải thiện tích cực về cả quy mô và chất lượng. Trên thị trường chứng khoán phái sinh duy trì được sức hấp dẫn, trong đó điểm nhấn là sự ra đời của sản phẩm mới - hợp đồng tương lai chỉ số VN100, mang đến lựa chọn đầu tư mới cho nhà đầu tư.

Trong năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ chế, chính sách pháp lý. Các văn bản pháp luật được xây dựng theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đồng thời bảo đảm mục tiêu phát triển TTCK an toàn, minh bạch và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp huy động vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Một trong những năm sôi động nhất trong hành trình 25 năm Năm 2025 đánh dấu một trong những giai đoạn sôi động nhất trong hành trình 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc với chỉ số VN-Index tăng 41% và thiết lập đỉnh cao lịch sử mới khi có thời điểm đạt trên 1.800 điểm. Nếu tính từ đáy nhịp điều chỉnh do tác động của chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, chỉ trong 8 tháng cuối năm 2025, VN-Index đã có mức tăng trưởng tới hơn 63%. Không chỉ lập kỷ lục về điểm số, thị trường năm 2025 cũng chứng kiến sự bùng nổ về thanh khoản, đặc biệt từ sau khi Hệ thống KRX đi vào vận hành hồi tháng 5. Tổng giá trị giao dịch cả 3 sàn lập kỷ lục với gần 83.000 tỷ đồng trong phiên ngày 5/8/2025. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt gần 29.500 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 40% so với bình quân năm trước.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, trong năm 2025, hệ thống chính sách pháp lý về chứng khoán và TTCK tiếp tục được rà soát, hoàn thiện và củng cố; qua đó, tạo dựng khung khổ pháp lý ngày càng đầy đủ, minh bạch hơn cho thị trường vận hành. Luật Chứng khoán sửa đổi cùng các văn bản hướng dẫn đã từng bước đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Năm 2025 cũng ghi dấu mốc quan trọng trong hành trình 25 năm xây dựng và phát triển của TTCK Việt Nam là Hệ thống công nghệ thông tin mới (Hệ thống KRX) chính thức được đưa vào vận hành an toàn, tạo nền tảng công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, trong năm 2025, TTCK Việt Nam đã được FTSE Russel nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, đây là kết quả của nỗ lực xuyên suốt trong nhiều năm. Việc nâng hạng không chỉ phản ánh sự trưởng thành của TTCK, mà còn cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình hội nhập tài chính của nền kinh tế Việt Nam, mở ra cơ hội thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư quốc tế.

Như vậy, khép lại một năm đầy thách thức, TTCK Việt Nam bước qua tuổi 25 với hình ảnh tăng trưởng năng động, gia tăng tính bền vững, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính khu vực và thế giới.

Hướng tới những mục tiêu lớn hơn

Triển khai nhiệm vụ trong năm 2026, UBCKNN đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và quyết tâm thực hiện để hỗ trợ TTCK phát triển.

Theo đó, UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, nhằm tạo nền tảng mang tính đồng bộ, đầy đủ phù hợp với yêu cầu quản lý và xu hướng phát triển của TTCK Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường theo các tiêu chuẩn bậc cao.

Cùng với đó, cơ quan quản lý sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai kế hoạch chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý giám sát và vận hành thị trường.

Trong năm 2026, chứng khoán Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm trên thị trường, đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết; đồng thời khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp FDI niêm yết và đăng ký giao dịch.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương trên thị trường. Ngoài ra, triển khai biện pháp đa dạng hóa nhà đầu tư, phát triển nhà đầu tư tổ chức, các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán, song hành cùng đào tạo, phổ biến kiến thức cho nhà đầu tư cá nhân.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển 30 năm của ngành Chứng khoán Việt Nam. Đó không chỉ là dấu mốc cho một chặng đường xây dựng trưởng thành, mà còn mở ra một giai đoạn mới - TTCK Việt Nam phát triển chất lượng, hiệu quả, minh bạch, hiện đại, hội nhập sâu rộng hơn, khẳng định kênh huy động nguồn lực vốn quan trọng cho tăng trưởng kinh tế đất nước.