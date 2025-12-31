Chứng khoán phái sinh ngày 31/12: Sắc xanh áp đảo phiên chốt NAV, giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ dài

(TBTCO) - Giá trị giao dịch trong phiên 31/12 giảm tới hơn 20%. Sắc xanh áp đảo trong ngày chốt NAV nhờ sự vươn lên của một số cổ phiếu trụ cột lớn nhà Vingroup và ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, phiên giao dịch chốt NAV cuối cùng của năm 2025 diễn ra trong trạng thái tích cực nhưng thận trọng. Tâm lý phòng thủ vẫn hiện diện trước kỳ nghỉ dài ngày. Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm theo diễn biến hồi phục của thị trường cơ sở, nhưng mức tăng nhìn chung chưa quá bứt phá. Hợp đồng tương lai (HĐTL) VN100 kỳ hạn gần nhất là hợp đồng duy nhất đóng cửa ở mức giá lớn hơn chỉ số. Trong khi, 7/8 hợp đồng đều giữ chênh lệch ở mức âm.

Hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn tháng 01/2026 (VN41I1G10000) đóng cửa tại 2.029 điểm, tăng 0,74% so với phiên trước. Trong khi đó, VN30-Index hôm nay tăng tới 1,04%. Chênh lệch giữa HĐTL và chỉ số VN30 ở mức âm 1,63 điểm. Giao dịch tiếp tục tập trung chủ yếu ở kỳ hạn chính với hơn 200 nghìn hợp đồng được giao dịch, giảm mạnh 22% so với phiên thứ Ba. Các kỳ hạn xa duy trì khối lượng thấp.

Các hợp đồng VN30 kỳ hạn xa hơn như tháng 02, 03 và 06/2026 ghi nhận mức tăng từ 0,85% đến 1,45%. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 6/2026 tăng mạnh hơn chỉ số nhưng vẫn thấp hơn chỉ số cơ sở 10,63 điểm.

Ở nhóm phái sinh VN100, các hợp đồng đồng loạt tăng điểm cùng thị trường cơ sở. Hợp đồng kỳ hạn tháng 01/2026 đóng cửa tại 1.919,9 điểm, tăng 1,04% và giữ được mức chênh lệch dương nhẹ so với chỉ số VN100. Trong khi đó, đối với hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn tháng 6/2026 tăng khá khiếm tốn khiến chênh lệch âm nới rộng lên 24 điểm.

Khối lượng mở (OI) cũng giảm 6,1%. Các nhà đầu tư giảm vị thế nắm giữ, đặc biệt ở hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn tháng 1/2026.

Giao dịch hợp đồng tương lai giảm mạnh trước thềm kỳ nghỉ lễ dài

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index mở cửa giảm điểm nhẹ nhưng đi lên liên tục trong phiên. Áp lực bán tại nhóm ngân hàng như STB, LPB và SHB tác động tiêu cực đến chỉ số trong phiên sáng. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu Vingroup bao gồm cổ phiếu VIC và VHM tăng điểm tích cực đã giúp VN30 đảo chiều, lấy lại sắc xanh.

Trong phiên chiều, VN30-Index tăng mạnh hơn 15 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm Vingroup cùng một số cổ phiếu riêng lẻ như DGC và HDB. Giai đoạn cuối phiên ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành như dầu khí, công nghệ thông tin và bán lẻ, trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức vừa phải. Kết phiên, VN30-Index đóng cửa tại 2.030,63 điểm, tăng 20,93 điểm (+1,04%), với 14 mã tăng và 15 mã giảm. Giá trị giao dịch toàn thị trường cơ sở giảm nhẹ so với hôm qua (khoảng 13.000 tỷ đồng), cho thấy sự thận trọng nhất định của phiên giao dịch cuối năm trước kỳ nghỉ kéo dài tới 4 ngày.