Quảng Trị kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai

(TBTCO) - Trước thực trạng nhiều dự án đầu tư trên địa bàn chậm triển khai, chưa phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời kiên quyết thu hồi, chấm dứt hoạt động đối với những dự án kéo dài, không đủ năng lực thực hiện.

Thu hút đầu tư hơn 1.600 dự án

Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Trị, đến nay, địa phương đã thu hút 1.609 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký 446.114 tỷ đồng. Trong đó, khu vực ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp có 1.212 dự án, tổng vốn đầu tư đạt 203.915 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực trọng tâm, gồm năng lượng; khu đô thị, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội; du lịch; cùng các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, logistics.

Riêng lĩnh vực năng lượng, toàn tỉnh có 87 dự án điện lực đã được đưa vào Quy hoạch Điện VIII, với tổng công suất 5.066,4 MW, bao gồm điện gió, thủy điện, điện mặt trời và điện sinh khối. Hiện có 22 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, tổng công suất 611,3 MW. Trong số này, có 14 dự án điện gió (3 dự án đã hoàn thành, 1 dự án hoàn tất xây lắp và đang hoàn thiện thủ tục vận hành, 10 dự án tiếp tục triển khai) và 8 dự án thủy điện (3 dự án thi công đúng tiến độ, 5 dự án chậm tiến độ).

Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bị chậm tiến độ nhiều năm. Ảnh: Ngọc Tân

Ở lĩnh vực khu đô thị, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, Quảng Trị đang triển khai 37 dự án, trong đó 16 dự án đã cơ bản hoàn thành, 21 dự án đang thực hiện các bước từ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, triển khai xây dựng nhà ở đến chuẩn bị mặt bằng.

Theo đánh giá của Sở Tài chính Quảng Trị, nhóm dự án du lịch ghi nhận những chuyển biến tích cực trong giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 28 dự án du lịch mới, với tổng vốn đăng ký hơn 40.828 tỷ đồng. Trong số này, có 13 dự án được lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; 4 dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu, trong đó 3 dự án đã hoàn thành đấu thầu.

Các dự án du lịch chủ yếu tập trung tại khu vực ven biển Nhật Lệ - Quang Phú - Hải Ninh - Trung Trạch và trung tâm Phong Nha, với sự tham gia của một số nhà đầu tư lớn, như Sun Group..., trong đó có những dự án quy mô trên 1.000 tỷ đồng.

Chủ động rà soát, xử lý vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư “Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, cần chủ động rà soát, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các thủ tục gia hạn chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính… theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư; kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án đúng tiến độ, có hiệu quả”.

Ông Nguyễn Xuân Đạt - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, thời gian qua, công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ nhà đầu tư được chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án theo đúng cam kết. Nhờ đó, nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu ngành và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Quảng Trị vẫn đối mặt với thực trạng nhiều dự án chậm tiến độ, chưa phát huy hiệu quả đầu tư.

“Nguyên nhân xuất phát từ quy mô nền kinh tế còn nhỏ, vị trí địa lý xa các trung tâm kinh tế lớn, quy mô dân số và thị trường hạn chế, khiến một số nhà đầu tư chưa mạnh dạn dồn lực triển khai dự án” - ông Đạt đánh giá.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chính sách ưu đãi tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo theo hướng thu hẹp, chính sách hạn chế xuất khẩu gỗ của Lào ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu đầu vào, cùng khó khăn chung của doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh đã tác động trực tiếp đến tiến độ nhiều dự án.

Đáng chú ý, phần lớn các dự án ngoài khu công nghiệp chưa có mặt bằng sạch, trong khi thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy còn kéo dài, làm chậm quá trình triển khai.

Kiên quyết thu hồi dự án chậm thực hiện

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả tham mưu trong xử lý các dự án chậm tiến độ.

Người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh trách nhiệm của giám đốc các sở, ngành trong việc thẩm định chặt chẽ hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về nội dung thẩm định thuộc lĩnh vực quản lý.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Quảng Trị có 60 dự án chậm tiến độ. Từ tháng 8 đến tháng 12/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế đã xử lý 17 dự án, trong đó có 2 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động; 5 dự án thực hiện quy trình chấm dứt hoạt động; 1 dự án đã thu hồi đất; 9 dự án được điều chỉnh tiến độ. Hiện còn 43 dự án chậm tiến độ đang tiếp tục được rà soát, phân loại để xử lý theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm thông tin thông suốt, xử lý kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời chủ động báo cáo UBND tỉnh đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc phát sinh vướng mắc.

Đối với các dự án chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ rà soát, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ theo cam kết. Với các dự án đã được giao đất nhưng triển khai chậm, tỉnh sẽ tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể từng trường hợp, kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, không có khả năng tiếp tục thực hiện, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc vi phạm pháp luật về đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đặc biệt lưu ý, đối với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, Sở Tài chính, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết về tiến độ triển khai thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính, Sở Xây dựng) để theo dõi thực hiện.

“Trường hợp dự án gặp khó khăn, vướng mắc khách quan, các sở, ngành, địa phương phải chủ động phối hợp với nhà đầu tư để tháo gỡ. Nếu nhà đầu tư không tiếp tục triển khai, tỉnh sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định, nhằm bảo đảm kỷ cương trong quản lý đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai” - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo.