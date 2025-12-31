Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

(TBTCO) - Ngày 31/12/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp và làm việc với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ, nhằm trao đổi các định hướng để thúc đẩy hợp tác chiến lược về kinh tế, tài chính giữa 2 nước.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chào mừng Đại sứ Hà Vĩ đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính; đồng thời cho biết, năm 2025 đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc. Hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trao đổi nhiều đoàn cấp cao

Bộ trưởng cho biết, quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Về đầu tư nước ngoài, hết tháng 11/2025, các nhà đầu tư Trung Quốc có 6.197 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 34,72 tỷ USD, chiếm khoảng 6,56% tổng vốn FDI đăng ký và đứng thứ 6/153 đối tác có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc 10 tháng đầu năm đạt hơn 200 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 57 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 150 tỷ USD.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ lời cảm ơn Chính phủ, nhân dân Trung Quốc đã viện trợ 500 nghìn USD nhằm khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên Việt Nam, thể hiện tình cảm, quan hệ hữu nghị của Chính phủ, nhân dân Trung Quốc đối với Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Hà Vĩ cho biết, mối quan hệ giữa 2 nước “đang bước vào thời kỳ vàng thứ 2”. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng cường đầu tư vào Việt Nam, hợp tác kinh tế thương mại giữa 2 bên ngày càng gia tăng. Hiện, Việt Nam sắp tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 14 và bước vào kỷ nguyên mới “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Về phía Trung Quốc cũng sắp triển khai quy hoạch 5 năm lần thứ 15 và kế hoạch 5 năm này có nhiều nội dung tương đồng với quan niệm phát triển kỷ nguyên mới của Việt Nam.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Trên cơ sở đó, Đại sứ Hà Vĩ mong muốn, hợp tác kinh tế, thương mại, tài chính giữa hai bên sẽ lên một tầm cao mới và khẳng định trong quá trình này Bộ Tài chính có vai trò rất quan trọng và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài chính để cùng tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế - tài chính giữa hai nước trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trao đổi, phản hồi về các nội dung Đại sứ Hà Vĩ đề cập và đề xuất một số nội dung thúc đẩy hợp tác, trong đó, Bộ trưởng thông báo với Đại sứ Hà Vĩ việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã đồng ý chủ trương thành lập Nhóm công tác hợp tác về tài chính Việt Nam - Trung Quốc và kiện toàn, nâng cấp Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ thành Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng chiến lược Việt Nam - Trung Quốc.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Bộ trưởng mong muốn Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng thúc đẩy hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam, ưu tiên thu hút doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, có khả năng chuyển giao và lan tỏa giá trị công nghệ…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc phát huy vai trò cầu nối để hai bên cùng chia sẻ, trao đổi sâu hơn về phát triển kinh tế nhà nước của Trung Quốc ở các cấp độ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Đại sứ ông Hà Vĩ bày tỏ sự đồng thuận cao về định hướng chung hợp tác trong việc huy động nguồn vốn cho các dự án hạ tầng giao thông mang tính chiến lược để phát triển kinh tế Việt Nam và có thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia trong giai đoạn tới.