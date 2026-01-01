Đồng hành bền bỉ vì sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng

Herbalife Việt Nam:

(TBTCO) - Với chiến lược phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng, Công ty Herbalife Việt Nam luôn được đón nhận mạnh mẽ và sản phẩm dinh dưỡng Herbalife ngày càng được khách hàng yêu thích.

Vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá

Năm 2025 tiếp tục ghi dấu những thành tựu nổi bật của Herbalife Việt Nam. Ngày 13/1/2025, doanh nghiệp đã được Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng giải thưởng uy tín “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2025”, được bình chọn từ hàng trăm sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam. Đáng chú ý, đây là năm thứ 10 liên tiếp Herbalife Việt Nam vinh dự nhận được giải thưởng này, khẳng định chất lượng sản phẩm và cam kết bền bỉ vì sức khỏe cộng đồng.

Mới đây, Herbalife Việt Nam tiếp tục được xướng tên trong Top 10 Công ty thực phẩm uy tín năm 2025 theo đánh giá của VN Report (VNR). Kết quả xếp hạng được xây dựng trên 5 nhóm tiêu chí trọng tâm, gồm: danh mục sản phẩm đa dạng, quen thuộc với người tiêu dùng; mạng lưới phân phối rộng khắp; uy tín và mức độ nhận diện thương hiệu trên thị trường; mức giá hợp lý; cùng chất lượng sản phẩm cao.

Herbalife Việt Nam đạt Top 10 Công ty thực phẩm uy tín năm 2025.

Là doanh nghiệp dinh dưỡng toàn cầu với các sản phẩm chất lượng cao, phát triển trên nền tảng khoa học, Herbalife tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đón nhận tích cực từ người tiêu dùng Việt Nam. Theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Herbalife Việt Nam đã được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2025. Tính đến nay, Herbalife có 8 lần góp mặt trong danh sách Top 100 Doanh nghiệp bền vững và 2 lần được xếp hạng trong Top 10 Doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiếp tục khẳng định hướng phát triển bền vững và cam kết trách nhiệm xã hội tại thị trường Việt Nam.

Hợp tác dài hạn với thể thao Việt Nam

Herbalife Việt Nam đã và đang đồng hành bền bỉ cùng thể thao Việt Nam với vai trò nhà tài trợ dinh dưỡng, triển khai hợp tác toàn diện với Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Hiệp hội Paralympic Việt Nam (VPA). Thông qua các chương trình hỗ trợ chuyên môn và dinh dưỡng, Herbalife góp phần nâng cao thể lực, sức bền và hiệu suất thi đấu của các vận động viên, giúp họ đạt thành tích tốt hơn tại các đấu trường khu vực và quốc tế như SEA Games, ParaGames, ASIAD và Thế vận hội Olympic.

Đặc biệt, từ năm 2021, Herbalife Việt Nam chính thức trở thành nhà tài trợ của các đội tuyển bóng đá quốc gia nam, nữ cùng các Đội tuyển U22, U23 và Olympic, qua đó thể hiện cam kết dài hạn trong việc đồng hành, nâng tầm thành tích và phát triển bền vững thể thao Việt Nam.

Chung tay vì cộng đồng

Trọng tâm trong các hoạt động vì cộng đồng của Herbalife Việt Nam là Chương trình Casa Herbalife Việt Nam, được triển khai từ năm 2013 trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu của Herbalife Family Foundation (HFF). Sau 12 năm thực hiện, 15 trung tâm Casa Herbalife đã trở thành điểm tựa nhân ái cho hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ cung cấp các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, mà còn trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe và lối sống lành mạnh.

Tính đến nay, Herbalife Việt Nam đã đóng góp hơn 32 tỷ đồng thông qua chương trình. Riêng trong giai đoạn 2025 - 2026, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục tài trợ khoảng 6,5 tỷ đồng nhằm duy trì và mở rộng hoạt động hỗ trợ cho 15 trung tâm Casa Herbalife trên toàn quốc.

Trong năm 2025, nhằm hỗ trợ đồng bào miền Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11, Herbalife Việt Nam đã ủng hộ tổng cộng hơn 3,97 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp tích cực của các thành viên độc lập và cán bộ, nhân viên Herbalife Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình Ngày Hiến máu nhân đạo được duy trì thường niên. Riêng năm 2025, chương trình bước sang năm thứ 8 liên tiếp, tiếp nhận 286 đơn vị máu từ các thành viên độc lập, cán bộ, nhân viên cùng người thân, bạn bè tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.