KienlongBank tặng quà khách hàng gửi tiết kiệm hơn 5,5 tỷ đồng dịp Tết Bính Ngọ với chương trình “Tết kết nối - Lộc tấn tới”.

(TBTCO) - Để tri ân khách hàng và đón đầu nhu cầu tích lũy tài chính tăng cao dịp cuối năm, KienlongBank chính thức triển khai chương trình “Tết kết nối - Lộc tấn tới”. Với tổng giá trị quà tặng lên đến 5,5 tỷ đồng, đây là chương trình khuyến mãi dịp Tết có quy mô lớn mà KienlongBank từng tổ chức.

Theo đó, từ ngày 5/1 đến 31/3/2026, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại KienlongBank sẽ được hưởng chuỗi đặc quyền "kép": vừa hưởng lãi suất hấp dẫn, vừa nhận quà tặng giá trị.

Cụ thể, tại quầy giao dịch, chỉ với mức gửi từ 100 triệu đồng, khách hàng nhận ngay quà tặng hiện vật thiết thực cho gia đình hoặc tiền mặt. Số lượng quà tặng lên tới 17.600 phần quà với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Trên nền tảng số, khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu qua App KienlongBank Plus sẽ nhận lì xì trực tiếp vào tài khoản từ quỹ thưởng 250 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng chỉ từ 30 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, khách hàng có cơ hội tham gia hoạt động “Khai xuân hái lộc” ngày đầu năm mới. Theo đó, hơn 8.000 lì xì may mắn với tổng giá trị lên tới 400 triệu đồng sẽ được KienlongBank trao gửi tới khách hàng trong thời gian từ 23/2 - 7/3 như một lời chúc khởi đầu năm mới thuận lợi, vạn sự hanh thông.

Đặc biệt, trong dịp Ngày Thần Tài (23/2 - 25/2), khách hàng còn được tham giao vào các hoạt động roadshow chúc Tết trên nhiều địa bàn, KienlongBank trực tiếp trao hàng nghìn phần quà lì xì, voucher tài khoản số đẹp miễn phí, voucher cộng lãi suất với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng, mang “thần tài” đến với người dân và khách hàng.

Chia sẻ về chương trình, đại diện KienlongBank cho biết, “Tết kết nối - Lộc tấn tới” không chỉ tập trung vào ưu đãi ngắn hạn, mà còn hướng đến việc khuyến khích khách hàng hình thành thói quen tích lũy tài chính bền vững, an toàn. Thông qua các hoạt động tặng quà, lì xì và giao dịch linh hoạt, ngân hàng mong muốn mang đến trải nghiệm gửi tiết kiệm vừa thuận tiện, vừa giàu ý nghĩa, tràn ngập niềm vui trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Với quy mô ưu đãi lớn và chuỗi hoạt động trải dài suốt mùa Tết, “Tết kết nối - Lộc tấn tới” được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chương trình huy động tiền gửi nổi bật của KienlongBank trong dịp Tết Nguyên đán 2026, góp phần lan tỏa tinh thần gắn kết và tài lộc đến đông đảo khách hàng trên cả nước./.