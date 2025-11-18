Tăng cường nhận diện rủi ro và nâng cao kỹ năng số để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

(TBTCO) - Ngày 18/11, Cục Báo chí tổ chức khóa tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và các xu hướng công nghệ hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh và sáng tạo trên không gian số.

Phát biểu khai mạc, bà Mai Hương Giang - Phó Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh sự cấp thiết của việc tạo ra môi trường mạng an toàn cho trẻ em. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển, trẻ em đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, xâm hại tình dục, lừa đảo và tiếp cận nội dung độc hại. Những nguy cơ này không chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm lý mà còn cản trở sự phát triển toàn diện của các em.

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra thực trạng đáng lo ngại về mức độ bảo vệ trẻ em trên Internet. Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong nhóm trẻ từ 12–17 tuổi sử dụng Internet, 87% trẻ em truy cập mạng hàng ngày, nhưng chỉ có 36% trong số đó biết cách bảo vệ an toàn thông tin cá nhân.

Bà Mai Hương Giang - Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Thu Hương.

Thống kê từ Trung tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và bị bóc lột cho thấy, năm 2023 có hơn 500.000 báo cáo về hình ảnh và video xâm hại tình dục trẻ em liên quan đến Việt Nam. Ngoài ra, khoảng 40% trẻ em cảm thấy không an toàn khi sử dụng Internet và hơn 70% đã từng trải qua những trải nghiệm không mong muốn trên môi trường mạng. Ước tính có khoảng 94.000 trẻ em từ 12–17 tuổi từng là nạn nhân của các vụ xâm hại trực tuyến.

Để giải quyết vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021–2025. Mục tiêu của chương trình là bảo vệ thông tin cá nhân và đời sống riêng tư của trẻ em khi tham gia các hoạt động trực tuyến, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em. Chương trình cũng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi, giúp các em tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trong môi trường mạng.

Toàn cảnh buổi tập huấn với sự tham gia của các phóng viên và biên tập viên từ các cơ quan thông tấn báo chí. Ảnh: Thu Hương.

Đại diện Cục Báo chí cho biết, trong những năm qua, nhiều chiến dịch tuyên truyền và hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn mạng cho trẻ em đã được triển khai mạnh mẽ. Mới đây, Công ước Hà Nội được tổ chức vào cuối tháng 10 đã thể hiện sự nỗ lực toàn cầu trong việc phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt chú trọng đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em. Việt Nam cũng đang tích cực hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế để xử lý các vấn đề phát sinh trên môi trường mạng, bảo vệ trẻ em khỏi các mối đe dọa từ không gian số.

Khóa tập huấn diễn ra với hai chuyên đề chính. Chuyên đề đầu tiên, do bà Lê Thị Mai Quyên, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế trình bày, tập trung vào hiện trạng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và các chiến dịch nâng cao năng lực số cho trẻ em.

Chuyên đề thứ hai, do bà Đinh Thị Như Hoa, Trung tâm 2 - Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an thuyết trình, đề cập đến việc nhận diện các rủi ro công nghệ và tăng cường bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.

Khóa tập huấn này nhằm phổ biến và triển khai Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Chương trình không chỉ bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hiểm trực tuyến, mà còn trang bị cho các em kỹ năng sử dụng mạng an toàn, tự bảo vệ và biết cách nhận diện, thông báo các hành vi xâm hại trên môi trường mạng.

Cùng với đó, chương trình khuyến khích sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội và các cơ quan báo chí để tạo ra một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn cho trẻ em.