(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm đánh bạc, đặc biệt là các hành vi tổ chức đánh bạc qua không gian mạng.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp. Trong 8 tháng đầu năm 2025, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ, xử lý 107 vụ, 480 đối tượng vi phạm, trong đó có 51 vụ, 150 đối tượng vi phạm về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên quan đến sử dụng công nghệ cao và trên không gian mạng, ước tính số tiền đánh bạc lên đến hàng chục tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ninh quyết tâm không chỉ ngăn chặn tội phạm đánh bạc qua không gian mạng mà còn tạo ra một môi trường an toàn, lành mạnh cho cộng đồng. Chính quyền tỉnh cũng khuyến khích người dân tích cực phối hợp, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và văn minh.

Để tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm đánh bạc, đặc biệt là các hành vi tổ chức đánh bạc qua không gian mạng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là đánh bạc trên không gian mạng.

Các cơ quan phải tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đồng thời tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động liên quan đến trò chơi điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ viễn thông, Internet có thể bị lợi dụng cho hành vi đánh bạc trái phép.

Xét xử vụ án đánh bạc qua mạng có tổ chức, lên đến hơn 6,1 tỷ đồng trong tháng 6/2025 tại Quảng Ninh. Ảnh Công an Quảng Ninh

UBND các xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh cũng được yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công an tỉnh cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ để phát hiện và xử lý kịp thời các băng nhóm tổ chức đánh bạc qua mạng.

Sở Tài chính tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử, kinh danh casino, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử... nhằm phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong phòng ngừa, phát hiện hoạt động kinh doanh có dấu hiệu đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép; cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án, vụ việc về đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan như Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 6 cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp, ngăn chặn các trang web, ứng dụng vi phạm và đảm bảo các giao dịch tài chính, thanh toán không bị lợi dụng cho các hành vi đánh bạc bất hợp pháp./.