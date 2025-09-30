Quảng Ninh sử dụng hiệu quả, tiết kiệm vốn đầu tư công

(TBTCO) - Quảng Ninh đang nỗ lực tối ưu hóa việc sử dụng vốn đầu tư công, tập trung vào quản lý ngân sách và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Với những kết quả đạt được không chỉ giúp Quảng Ninh duy trì phát triển bền vững mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu dài hạn của tỉnh.

Điều chỉnh kịp thời vốn đầu tư công

Quảng Ninh đã sớm đưa ra những biện pháp kịp thời nhằm giải quyết những khó khăn trong công tác giải ngân và triển khai các dự án đầu tư công. Đặc biệt, năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đã lên tới hơn 13.100 tỷ đồng, cao hơn 1.260 tỷ đồng so với kế hoạch của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao.

Đến hết tháng 8/2025, tỉnh Quảng Ninh đã giải ngân được 6.300 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% kế hoạch đầu năm, vượt qua tỷ lệ giải ngân của cùng kỳ năm trước. Đây là một bước tiến đáng kể, khẳng định nỗ lực của Quảng Ninh trong việc duy trì và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng sẽ hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công vào cuối năm 2025. Ảnh: T.D

Điều đặc biệt là Quảng Ninh đã linh hoạt sử dụng nguồn vốn đầu tư công để điều chỉnh kịp thời kế hoạch, đáp ứng yêu cầu thực tế và tiến độ thi công các dự án. Tỉnh đã rà soát, điều chỉnh gần 833 tỷ đồng từ các dự án không có khả năng giải ngân trong năm 2025 để phân bổ cho các dự án có khả năng giải ngân. Nhờ sự linh hoạt này, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ hoàn thành ít nhất 60% kế hoạch vốn vào cuối tháng 9 và đạt 100% vào cuối năm 2025, đồng thời thúc đẩy tiến độ các dự án lớn.

Bên cạnh việc quản lý hiệu quả vốn đầu tư công, Quảng Ninh cũng tập trung vào việc thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng tài sản công. Đầu năm 2025, tỉnh đã thực hiện công tác rà soát và điều chỉnh các dự toán chi tiêu, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với mức đề xuất ban đầu của các đơn vị. Một phần trong số tiền tiết kiệm này đã được chuyển sang quỹ cải cách tiền lương, đảm bảo nguồn lực cho các chính sách an sinh xã hội và tiền lương cho cán bộ công chức.

Tỉnh cũng tập trung vào việc quản lý tài sản công thông qua các biện pháp như kiểm kê tài sản, xử lý tài sản không sử dụng đúng mục đích, và tối ưu hóa việc sử dụng các tài sản công.

Đến tháng 7/2025, Quảng Ninh đã hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công trên toàn tỉnh, đưa ra kế hoạch xử lý, sắp xếp gần 830 cơ sở nhà, đất, trong đó đã hoàn thành xử lý hơn 99% số tài sản cần được sắp xếp. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu lãng phí mà còn khai thác được nguồn lực để phục vụ các dự án phát triển của tỉnh.

Đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án trọng điểm

Một trong những điểm nổi bật trong công tác quản lý đầu tư công của Quảng Ninh là sự chỉ đạo quyết liệt trong việc thúc đẩy tiến độ thi công các dự án trọng điểm. Tỉnh đã chỉ đạo các Ban quản lý dự án cấp tỉnh nhanh chóng rà soát các thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình được nhận chuyển giao từ các địa phương khác.

Quảng Ninh cũng đang tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, kết nối các tuyến giao thông liên vùng. Ảnh: T.D

Mới đây, Quảng Ninh cũng đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 tại kỳ họp thứ 30 của HĐND tỉnh. Theo đó, gần 833 tỷ đồng từ các dự án không thể giải ngân trong năm sẽ được điều chuyển để hỗ trợ các dự án có khả năng giải ngân trong năm nay. Việc này giúp tỉnh giữ được tiến độ và đảm bảo các công trình trọng điểm được hoàn thành đúng hạn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng thể hiện rõ quyết tâm chống lãng phí và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn công qua các biện pháp như cắt giảm chi phí không cần thiết, kiểm soát chặt chẽ việc ứng trước vốn, và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Trong nửa đầu năm 2025, các cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm tra quyết toán, thu hồi tạm ứng của nhiều dự án, thu về ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Điều này không chỉ thể hiện sự minh bạch trong công tác quản lý ngân sách mà còn là nỗ lực nhằm chống thất thoát và bảo vệ tài sản nhà nước. Quảng Ninh đã và đang duy trì sự giám sát chặt chẽ, tạo ra một nền tảng tài chính vững mạnh để tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác đầu tư công của Quảng Ninh vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Các dự án chuyển giao từ các địa phương vẫn gặp phải vướng mắc về thủ tục pháp lý và tiến độ thi công. Thêm vào đó, thời tiết mưa lớn vào tháng 8 và tháng 9 đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình giao thông. Tuy nhiên, tỉnh đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công để đảm bảo giải ngân hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của các dự án trọng điểm.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 30 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã yêu cầu các cấp, ngành cần rà soát, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về GPMB, cung ứng vật liệu thi công, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt. Phấn đấu đến hết quý III/2025, tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch, cả năm phải đạt 100% kế hoạch vốn năm 2025.

Với quyết tâm cao, Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung giải quyết các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Các dự án quan trọng như đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với thị xã Đông Triều đang được khẩn trương thi công, giúp nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực trong tỉnh.

Việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm vốn đầu tư công là yếu tố quan trọng giúp Quảng Ninh duy trì sự phát triển bền vững trong bối cảnh nguồn lực tài chính có hạn. Những kết quả trong những tháng đầu năm 2025 là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực của tỉnh trong công tác quản lý ngân sách, giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa các nguồn lực. Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu các dự án đầu tư công được triển khai hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội của tỉnh./.