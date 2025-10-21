Ngày 21/10: Giá tiêu tăng, cà phê duy trì ở mức 114.300 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay (21/10) biến động nhẹ tại thị trường TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Hiện giá tiêu ở mức 144.000 - 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê vẫn duy trì trạng thái ổn định sau chuỗi ngày tăng nhẹ trước đó.

Giá tiêu trong nước hôm nay ở mức 144.000 - 150.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá tiêu tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay biến động nhẹ tại thị trường TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Hiện giá tiêu nội địa ổn định ở mức 144.000 - 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 146.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg, thấp nhất trong khu vực.

Tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá tiêu ở mức 145.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ tại thị trường Indonesia. Các thị trường khác ổn định so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.230 USD/tấn, tăng 0,03% so với phiên trước. Giá tiêu trắng Muntok cũng tăng tương ứng, đạt 10.088 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu không biến động, khi tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 12.500 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay vẫn duy trì trạng thái ổn định sau chuỗi ngày tăng nhẹ trước đó. Tại khu vực Tây Nguyên, vùng trọng điểm sản xuất cà phê lớn nhất cả nước, giá cà phê trung bình đạt 114.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê trong nước dao động từ 113.500 - 114.500 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tại Đắk Lắk được giao dịch ở mức 114.500 đồng/kg, là địa phương có mức giá cao nhất khu vực. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch quanh 114.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng duy trì mức thấp hơn, khoảng 113.500 đồng/kg.

So với ngày hôm qua, giá cà phê trong nước không có biến động đáng kể. Thị trường đang tạm thời bước vào giai đoạn chững lại, khi nguồn cung vụ cũ vẫn còn dồi dào trong khi vụ thu hoạch mới chưa chính thức bắt đầu.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều, dao động trong khoảng 4286 - 4516 USD/tấn. Cụ thể, tháng 11/2025 đạt 4516 USD/tấn; tháng 1/2026 đạt 4464 USD/tấn; tháng 3/2026 đạt 4395 USD/tấn; tháng 5/2026 ở mức 4338 USD/tấn và tháng 7/2026 là 4286 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 21/10 lại tiếp tục tăng nhẹ. Mức giá dao động trong khoảng 338,15 - 406,05 US cent/pound, ghi nhận đà tăng đáng kể so với phiên trước. Cụ thể, giao tháng 12/2025 tăng 2,16% (8,6 US cent/pound), ở mức 406,05 US cent/pound. Kỳ giao tháng 3/2026 tăng 2,05% (7,7 US cent/pound), hiện ở mức 338,15 US cent/pound.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica cũng có diễn biến tăng nhẹ so với phiên trước, dao động trong khoảng 411,85 - 480,4 US cent/pound./.