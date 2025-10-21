Ngày 21/10: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính tiếp đà giảm

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay (21/10) tiếp đà giảm. Cụ thể, tại Nhật Bản giảm 0,3%; Trung Quốc giảm 0,4%; Singapore giảm 0,57%. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tiếp tục bình ổn.

Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan gần như đi ngang mức 66 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 0,3% (1 Yên) về mức 302 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su giảm 0,4% (50 Nhân dân tệ) xuống mức 14.015 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 11/2025 giảm 1 cent/kg (- 0,57%), xuống mức 170.30 cent/kg.

Ngành công nghiệp máy móc nhựa và cao su ở khu vực châu Âu kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi vào cuối năm 2025 sau hai năm suy giảm toàn cầu, theo Hiệp hội Euromap.

Euromap cho biết nhu cầu cao su bị kìm hãm do sự bất ổn tại các thị trường chủ chốt, bao gồm châu Âu và Đức.

Theo hiệp hội có trụ sở tại Brussels, châu Âu vẫn “dẫn đầu thế giới” trong sản xuất máy móc ngành nhựa và cao su, chiếm hơn 40% giá trị sản lượng toàn cầu, tiếp theo là Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Tại châu Âu, Đức chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng, trong khi Ý và Áo cũng đóng vai trò quan trọng.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.