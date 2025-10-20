Ngày 20/10: Miền Bắc giữ vững đỉnh 54.000 đồng/kg, miền Nam ở mức thấp nhất

Giá heo hơi hôm nay (20/10) tiếp tục ổn định trên cả nước. Miền Bắc giữ đỉnh 54.000 đồng/kg, miền Nam chạm đáy 49.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi dao động quanh mức 49.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi hôm nay trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không có sự thay đổi nào tại tất cả các khu vực so với ngày hôm qua.

Tại miền Bắc, giá heo hơi vẫn giữ nguyên xu hướng ổn định, dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Mức giá cao nhất trong khu vực là 54.000 đồng/kg, xuất hiện tại các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên.

Mức giá phổ biến là 53.000 đồng/kg, áp dụng cho nhiều địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La.

Ngược lại, mức giá thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Lai Châu, chỉ 52.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng không có sự thay đổi, vẫn nằm trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An dẫn đầu khu vực với mức giá cao nhất là 53.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Huế và Lâm Đồng duy trì mức giá 52.000 đồng/kg. Một số địa phương khác như Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa giữ mức 51.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất trong khu vực, 50.000 đồng/kg, được ghi nhận tại hai tỉnh Tây Nguyên là Gia Lai và Đắk Lắk.

Tại miền Nam, giá heo hơi không có sự điều chỉnh nào mới, với khoảng giá giao dịch từ 49.000 - 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh đồng loạt ghi nhận mức giá cao nhất là 53.000 đồng/kg, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường. An Giang là địa phương duy nhất giữ mức 51.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg.

Vĩnh Long ghi nhận mức giá thu mua thấp nhất toàn khu vực, chỉ đạt 49.000 đồng/kg./.