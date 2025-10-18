Ngày 18/10: Giá heo tăng tại miền Bắc, giảm tại miền Nam

|Giá heo hơi miền Nam sáng 18/10 đồng loạt giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại miền Bắc: Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, hiện đạt mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá heo tại Sơn La lên mức 53.000 đồng/kg.
Trong khi đó, thị trường các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ vẫn ổn định ở mức 53.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, 52.000 đồng/kg. Hải Phòng vẫn neo ở mức cao là 54.000 đồng/kg.
Tại miền Trung – Tây Nguyên: Tăng giảm trái chiều
Cụ thể, tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg lên 53.000 đồng/kg, đây cũng là mức cao nhất khu vực.
Ngược lại, Khánh Hòa và Lâm Đồng lần lượt giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch lần lượt ở mức 51.000 và 52.000 đồng/kg.
Trong khi đó, các địa phương còn lại như Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế giữ nguyên ở 52.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi duy trì 51.000 đồng/kg, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục thấp nhất với 50.000 đồng/kg.
Tại miền Nam: Trái ngược với hai miền còn lại, giá heo hơi miền Nam sáng nay đồng loạt giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.
Theo đó, giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.
Cùng mức giảm 1.000 đồng/kg, giá heo tại Đồng Tháp xuống còn 50.000 đồng/kg, An Giang còn 51.000 đồng/kg, Vĩnh Long xuống mức 49.000 đồng/kg. Trong khi Cà Mau và Cần Thơ giảm sâu nhất 2.000 đồng xuống 50.000 đồng/kg./.