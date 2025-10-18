Ngày 18/10: Giá heo tăng tại miền Bắc, giảm tại miền Nam

Sau chuỗi ngày liên tục giảm và đi ngang, sáng nay, giá heo hơi tại miền Bắc ghi nhận mức tăng tại một số địa phương. Ngược lại, thị trường phía Nam vẫn trong xu hướng giảm.

Giá heo hơi miền Nam sáng 18/10 đồng loạt giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại miền Bắc: Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, hiện đạt mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá heo tại Sơn La lên mức 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thị trường các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ vẫn ổn định ở mức 53.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, 52.000 đồng/kg. Hải Phòng vẫn neo ở mức cao là 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung – Tây Nguyên: Tăng giảm trái chiều

Cụ thể, tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg lên 53.000 đồng/kg, đây cũng là mức cao nhất khu vực.

Ngược lại, Khánh Hòa và Lâm Đồng lần lượt giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch lần lượt ở mức 51.000 và 52.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương còn lại như Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế giữ nguyên ở 52.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi duy trì 51.000 đồng/kg, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục thấp nhất với 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam: Trái ngược với hai miền còn lại, giá heo hơi miền Nam sáng nay đồng loạt giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm 1.000 đồng/kg, giá heo tại Đồng Tháp xuống còn 50.000 đồng/kg, An Giang còn 51.000 đồng/kg, Vĩnh Long xuống mức 49.000 đồng/kg. Trong khi Cà Mau và Cần Thơ giảm sâu nhất 2.000 đồng xuống 50.000 đồng/kg./.