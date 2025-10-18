Ngày 18/10: Giá bạc thế giới giảm mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu giảm. Trong nước, các thương hiệu ngược chiều tăng. Đặc biệt, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), giá bạc điều chỉnh tăng tới 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 17/10.

Sáng 18/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,914

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 18/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 2.067.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.131.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 39.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 17/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.738.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.768.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 9.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 17/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng tăng, hiện giao dịch tại mức 1.740.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.774.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 9.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 17/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 18/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.738.000 1.768.000 1.740.000 1.774.000 1 kg 46.345.000 47.143.000 46.397.000 47.294.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.746.000 1.776.000 1.747.000 1.778.000 1 kg 46.551.000 47.355.000 46.593.000 47.406.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 18/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.067.000 2.131.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 55.119.862 56.826.525

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:14:17 sáng 18/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,914 USD/oune, giảm 1,265 USD/oune so với phiên sáng 17/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.368.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.373.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 57.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 17/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:14:17 sáng 18/10/2025