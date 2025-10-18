Ngày 18/10: Giá bạc thế giới giảm mạnh
Sáng 18/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,914

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 18/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 2.067.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.131.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 39.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 17/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.738.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.768.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 9.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 17/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng tăng, hiện giao dịch tại mức 1.740.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.774.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 9.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 17/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 18/10/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.738.000

1.768.000

1.740.000

1.774.000

1 kg

46.345.000

47.143.000

46.397.000

47.294.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.746.000

1.776.000

1.747.000

1.778.000

1 kg

46.551.000

47.355.000

46.593.000

47.406.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 18/10/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.067.000

2.131.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

55.119.862

56.826.525

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:14:17 sáng 18/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,914 USD/oune, giảm 1,265 USD/oune so với phiên sáng 17/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.368.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.373.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 57.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 17/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:14:17 sáng 18/10/2025