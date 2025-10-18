Ngày 18/10: Giá bạc thế giới giảm mạnh

|Sáng 18/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,914
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 18/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 2.067.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.131.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 39.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 17/10.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.738.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.768.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 9.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 17/10.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng tăng, hiện giao dịch tại mức 1.740.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.774.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 9.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 17/10.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 18/10/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.738.000
|
1.768.000
|
1.740.000
|
1.774.000
|
|
1 kg
|
46.345.000
|
47.143.000
|
46.397.000
|
47.294.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.746.000
|
1.776.000
|
1.747.000
|
1.778.000
|
|
1 kg
|
46.551.000
|
47.355.000
|
46.593.000
|
47.406.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 18/10/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.067.000
|
2.131.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
55.119.862
|
56.826.525
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:14:17 sáng 18/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,914 USD/oune, giảm 1,265 USD/oune so với phiên sáng 17/10.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.368.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.373.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 57.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 17/10.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:14:17 sáng 18/10/2025