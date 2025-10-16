Giá vàng hôm nay (16/10): Tiếp tục lập mốc cao mới

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 1,61% - mốc cao chưa từng có. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng mạnh. Đặc biệt, lần đầu tiên sau nhiều tháng, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu cao hơn giá vàng miếng SJC.

Sáng 16/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.213,92 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:52:38 sáng 16/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.213,92 USD/oune, tăng 66,77 USD/oune, tương đương mức tăng 1,61% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,901 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.108 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới, vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 15/10, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất và căng thẳng địa chính trị leo thang, khiến giới đầu tư đổ xô vào kim loại quý.

Chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada của City Index và FOREX.com nhận định: “Đà tăng của vàng hiện không có dấu hiệu dừng lại. Với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang được khơi lại, nhà đầu tư càng có lý do để chuyển hướng từ cổ phiếu sang vàng nhằm phòng ngừa rủi ro”.

Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng hơn 60%, được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố như căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng hạ lãi suất, xu hướng phi đô la hóa, hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương và dòng vốn mạnh từ các quỹ ETF.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 16/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng tại mức 146 - 148 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC cũng tăng giá vàng miếng thêm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 145,4 - 148 triệu đồng/lượng.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng được các thương hiệu cũng đồng loạt được điều chỉnh tăng so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn tại mức 144,2 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI tăng giá vàng nhẫn thêm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 143,9 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142,5 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 5,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, chỉ tính từ đầu tháng 10 đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng 9,6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn đã tăng 8-17 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng tới 63,6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng khoảng 62-67 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Còn trên thị trường tự do, giá vàng tăng không ngừng. Chiều 15/10, một số cửa hàng thậm chí đẩy giá vàng miếng SJC lên mức 161 triệu đồng mua vào và 164 triệu đồng bán ra, cao hơn giá niêm yết tại các công ty lớn tới 16 triệu đồng/lượng, mức cách biệt chưa từng có./.