Ngày 4/11: Giá heo hơi dao động ở mức 49.000 - 53.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (4/11) đi ngang trên cả ba miền. Mức giá thu mua phổ biến tại các địa phương duy trì ổn định, không có biến động mới so với phiên trước. Hiện, giá giao dịch dao động trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay đi ngang trên cả ba miền. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không điều chỉnh mới so với hôm trước. Cụ thể, nhiều địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên đang giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Các tỉnh Lai Châu và Sơn La giữ mức 51.000 đồng/kg, là mức thấp nhất khu vực.

Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì giá cao nhất miền Bắc, đạt 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay ổn định, dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi duy trì ổn định sau phiên giảm trước đó.

Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đang thu mua ở mức 52.000 đồng/kg, tiếp tục là khu vực có giá cao nhất miền. Hà Tĩnh giữ mức 51.000 đồng/kg, tương tự như Lâm Đồng.

Các địa phương gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai vẫn duy trì giá thấp nhất khu vực là 49.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Khánh Hòa giữ mức 50.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung- Tây Nguyên ngày 4/11 ổn định trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục đi ngang sau nhiều phiên ổn định liên tiếp. Theo đó, Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau hiện đang thu mua ở mức 52.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương An Giang, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ cùng ghi nhận mức 51.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp duy trì giá 50.000 đồng/kg. Riêng Vĩnh Long vẫn ở mức thấp nhất miền Nam là 49.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động từ 49.000 đồng/kg - 52.000 đồng/kg, trung bình đạt 51.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 4/11 ổn định trên toàn quốc, chưa ghi nhận biến động mới tại các địa phương. Mức cao nhất hiện đạt 53.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, trong khi thấp nhất là 49.000 đồng/kg ghi nhận tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Vĩnh Long./.