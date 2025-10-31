Ngày 31/10: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm, miền Trung và miền Nam ổn định

Giá heo hơi hôm nay (31/10) tại miền Bắc giảm nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg ở một số địa phương, đưa mức giao dịch phổ biến về 52.000 - 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, giá vẫn ổn định, dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam ổn định. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, tại Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên giảm 1.000 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 52.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm, heo hơi tại Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên cùng giao dịch với giá 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội giữ nguyên ở mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất ghi nhận tại Lai Châu và Sơn La là 52.000 đồng/kg. Cao Bằng, Quảng Ninh và Phú Thọ vẫn giữ mức giá thu mua là 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động ở mức 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo ổn định so với phiên trước. Theo đó, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg. Tiếp đó là Hà Tĩnh duy trì giá heo ở mức 52.000 đồng/kg.

Các địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục ổn định ở 50.000 đồng/kg, riêng Khánh Hòa và Lâm Đồng neo tại 51.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi giữ xu hướng đi ngang. Cụ thể, tại Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang tiếp tục thu mua ở mức 52.000 đồng/kg.

Các tỉnh Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì giá 51.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau vẫn là địa phương có mức cao nhất khu vực, đạt 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam vẫn ổn định quanh mức 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại miền Bắc, trong khi hai miền còn lại vẫn ổn định. Mức giá cao nhất hiện nay là 54.000 đồng/kg tại Bắc Ninh và Hà Nội, thấp nhất 50.000 đồng/kg ghi nhận tại nhiều địa phương miền Trung và miền Nam./.