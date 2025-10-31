ACB ra mắt sản phẩm đầu tư chứng chỉ tiền gửi trên ACB ONE

(TBTCO) - Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, ACB vừa chính thức ra mắt sản phẩm chứng chỉ tiền gửi trên ứng dụng ACB ONE, mang đến lợi suất sinh lời mỗi ngày lên đến 5,8%/năm, cùng khả năng chủ động sử dụng vốn bất kỳ lúc nào mà vẫn được hưởng lợi nhuận theo thời gian thực nắm giữ.

Ảnh: T.L

Chứng chỉ tiền gửi ACB mang đến lợi suất cố định lên đến 5,8%/năm, đầu tư chỉ từ 10 triệu đồng. Điểm nổi bật là cơ chế tính lợi suất theo thời gian nắm giữ, giúp khách hàng “để tiền vẫn làm việc” - mỗi ngày cũng sinh lời, dù chưa đến kỳ đáo hạn.

Toàn bộ quá trình đầu tư, quản lý và rút vốn được thực hiện 100% trên ứng dụng ACB ONE. Hợp đồng chứng chỉ được cấp tự động, hiển thị rõ kỳ hạn, lãi suất, ngày phát hành và lợi suất theo thời gian nắm giữ. Khách hàng có thể theo dõi và bán bất kỳ lúc nào - đảm bảo tính thanh khoản cao, minh bạch và tiện lợi tuyệt đối.

Theo ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB, sự ra mắt của sản phẩm này thể hiện định hướng của ngân hàng trong việc mở rộng danh mục đầu tư thông minh cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp: “Với chứng chỉ tiền gửi, ACB mong muốn mang đến cho khách hàng một giải pháp đầu tư an toàn, chủ động và hiệu quả. Khi thời gian được sử dụng đúng cách, mỗi phút giây đều có thể trở thành ‘thời gian vàng, sinh lời vàng”.

Cùng với các sản phẩm như vàng miếng, chứng chỉ quỹ, bảo hiểm và các giải pháp tài chính linh hoạt, chứng chỉ tiền gửi là một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đầu tư toàn diện của ACB./.