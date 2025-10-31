SGO Land ký kết hợp tác chiến lược dự án Việt Yên Riverside

(TBTCO) - Sáng ngày 30/10, tại Bắc Ninh, Chủ đầu tư Công ty TNHH BĐS Việt Yên đã chính thức ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản SGO (SGO Land) nhằm phát triển chiến lược bao tiêu và tư vấn phát triển sản phẩm đối với dự án Việt Yên Riverside.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết hợp tác chiến lược.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển tích cực, Việt Yên nổi lên như một điểm sáng với tốc độ đô thị hóa nhanh, là thủ phủ công nghiệp thu hút hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động đến sinh sống và làm việc, sự xuất hiện của Việt Yên Riverside đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo một khu đô thị sinh thái sôi động bậc nhất Việt Yên, mở ra hướng đi mới cho thị trường bất động sản Bắc Ninh nói riêng và khu vực ven đô nói chung.

Với thương hiệu hệ sinh thái uy tín trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản, Sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển chuyên sâu của SGO Land và tầm nhìn đầu tư dài hạn của Công ty TNHH BĐS Việt Yên – đơn vị sở hữu tiềm lực tài chính vững vàng, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô cùng nhau kiến tạo nên một sản phẩm có chất lượng vượt trội, hứa hẹn mang đến một dự án đáng sống, có giá trị thực, đồng thời góp phần tạo ra động lực tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản khu vực Việt Yên – Bắc Ninh.

Dự án Việt Yên Riverside tọa lạc tại vị trí trung tâm xã Việt Yên trên trục giao thông huyết mạch Quốc lộ 37, Bắc Ninh có quy mô 30,1ha, dễ dàng kết nối tới trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh và chỉ cách Hà Nội chưa đầy một giờ di chuyển. Từ vị trí này, cư dân tương lai có thể tận hưởng khả năng liên kết vùng linh hoạt, tiếp cận nhanh các trung tâm hành chính – thương mại sầm uất.

Theo đại diện chủ đầu tư và đơn vị phân phối, Việt Yên Riverside mang đến cho khu vực một khu đô thị sinh thái năng động giữa vị trí tâm điểm thuận tiện kết nối, trung tâm xã Việt Yên, Bắc Ninh, là khu vực hưởng lợi lớn khi Bắc Ninh có định hướng trở thành Thành phố trực thuộc trung ương năm 2028, trở thành thủ phủ công nghiệp, “điểm sáng” phát triển đô thị và dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Không chỉ dừng lại ở lợi thế vị trí, Việt Yên Riverside còn khẳng định tầm vóc bằng quy hoạch bài bản và định hướng sinh thái toàn diện. Dự án nằm liền kề hồ điều hòa lớn, được bao quanh bởi các công viên cây xanh và hệ thống mặt nước cảnh quan, mang lại không gian sống trong lành hiếm có giữa trung tâm đô thị sầm uất.

Ngoài ra, dự án còn tạo dấu ấn riêng với sự đa dạng trong dòng sản phẩm với 560 sản phẩm, bao gồm 39 căn shophouse, 472 căn nhà ở liền kề và 49 căn biệt thự view sông, từ biệt thự đẳng cấp, shophouse thương mại đến đất nền tiềm năng, qua đó đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu an cư và đầu tư. Sự kết hợp giữa không gian sống xanh và hoạt động thương mại sôi động giúp dự án trở thành trung tâm giao thương, dịch vụ và giải trí mới của khu vực Việt Yên./.