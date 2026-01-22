Bắc Ninh: Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách

(TBTCO) - Đại diện Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2025, khu vực doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 17.900 tỷ đồng. Điều này cho thấy, khu vực doanh nghiệp tư nhân không chỉ giữ vai trò động lực của tăng trưởng kinh tế mà còn là lực lượng đóng góp chủ yếu cho ngân sách nhà nước.

Chuyển biến rõ nét trong tuân thủ pháp luật thuế

Năm 2025, tổng thu nội địa Thuế tỉnh Bắc Ninh thực hiện đạt 63.372 tỷ đồng, bằng 138,3% so với dự toán được giao, bằng 147,5% so với năm 2024 thực hiện. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 17.810 tỷ đồng; thu từ thuế, phí đạt 45.561 tỷ đồng.

Trưởng Thuế tỉnh Bắc Ninh Đỗ Công Tiến cho rằng, có được kết quả nêu trên là do toàn đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, đồng thời linh hoạt điều chỉnh phương thức điều hành theo tình hình mới và địa bàn mới, bảo đảm duy trì đà tăng trưởng thu ngân sách nhà nước bền vững và hiệu quả.

Công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh chủ động rà soát, nắm chắc người nộp thuế, tăng cường giám sát các trường hợp có rủi ro cao. Ảnh: TN

Thuế tỉnh Bắc Ninh cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, đồng hành hỗ trợ người nộp thuế, qua đó tạo được sự đồng thuận của doanh nghiệp, người nộp thuế trong việc chấp hành pháp luật thuế.

Đáng chú ý, năm 2025, khu vực doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn đã nộp ngân sách đạt hơn 17.900 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân có số nộp thuế lớn điển hình như: Công ty cổ phần Hạ tầng Western Pacific là 185 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh là 188 tỷ đồng; Công ty cổ phần Khai Sơn là 178 tỷ đồng; Công ty cổ phần Công nghệ thực phẩm châu Á là 173 tỷ đồng...

Ông Đỗ Công Tiến khẳng định, kết quả trên phản ánh rõ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong đóng góp vào ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Điều này cũng cho thấy sự chuyển biến tích cực về ý thức tuân thủ pháp luật thuế của khu vực doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn.

Phân loại hộ kinh doanh theo quy mô bảo đảm quản lý thuế chặt chẽ

Trưởng Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ thuế khoán sang thuế kê khai, toàn đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp khảo sát, tuyên truyền, cập nhật dữ liệu và rà soát thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trên cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh đã được cập nhật, Thuế tỉnh Bắc Ninh phân loại hộ kinh doanh theo quy mô doanh thu nhằm bảo đảm quản lý thuế chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng chính sách.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn hiện có 80.427 hộ kinh doanh đang hoạt động. Trong đó, số hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống là 75.890 hộ, chiếm hơn 94% tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn; theo quy định hiện hành, nhóm này không thuộc diện phải nộp thuế.

“Thực tiễn cho thấy, khi chính sách thuế được thực hiện minh bạch, công bằng và có sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời, cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ ngày càng coi việc thực hiện nghĩa vụ thuế là trách nhiệm công dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới” – Trưởng Thuế tỉnh Bắc Ninh Đỗ Công Tiến.

Số hộ kinh doanh phát sinh thuế phải nộp, với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm là 4.537 hộ, chiếm gần 6%. Trong đó, có 3.825 hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng; 701 hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng; có 11 hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm.

Kết quả rà soát cho thấy, việc áp dụng ngưỡng doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đã góp phần làm rõ diện hộ kinh doanh không phải nộp thuế, giảm áp lực chi phí tuân thủ cho đa số hộ kinh doanh nhỏ, đồng thời giúp cơ quan thuế tập trung quản lý hiệu quả hơn đối với các hộ kinh doanh có quy mô doanh thu lớn, phát sinh nghĩa vụ thuế đáng kể.

Thuế tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai đúng quy định, qua đó nâng cao tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Cạnh đó, Thuế tỉnh Bắc Ninh chú trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế; đồng thời công khai, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Thuế tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ chủ động rà soát, nắm chắc người nộp thuế, tăng cường giám sát các trường hợp có rủi ro cao, bảo đảm 100% hồ sơ khai thuế được nộp đúng hạn./.