Khu công nghiệp Gia Lộc nổi lên như điểm đến thu hút dòng vốn công nghiệp mới

(TBTCO) - Động lực phát triển công nghiệp mạnh mẽ của Hải Phòng đang mở ra nhiều cơ hội cho các khu công nghiệp có vị trí thuận lợi và hạ tầng bài bản. Khu công nghiệp Gia Lộc dần khẳng định lợi thế chiến lược khi hội tụ điều kiện về kết nối giao thông, khả năng thu hút đầu tư và tiềm năng trở thành điểm trung chuyển sản xuất trong khu vực.

Hải Phòng với mục tiêu thu hút FDI 900 triệu USD ngay trong quý I

Bước vào năm 2026, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, TP. Hải Phòng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, khẳng định vai trò trụ cột, tạo động lực cho chặng đường tăng tốc mới.

Cụ thể, tháng 1/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phát triển khu công nghiệp là điểm sáng nổi bật của Hải Phòng.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, tính đến hết tháng 1/2026, trên địa bàn thành phố có 2 khu kinh tế với tổng diện tích 42.540 ha và 44 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 12.000 ha. Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt tối thiểu 900 triệu USD trong quý I và cả năm đạt từ 3,8 tỷ đến 4,3 tỷ USD.

Những năm gần đây, Hải Phòng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng là áp lực gia tăng về quỹ đất công nghiệp đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị công nghệ cao. Việc sáp nhập Hải Dương càng giúp Hải Phòng mở rộng nguồn cung đất công nghiệp, tạo lựa chọn đa dạng về giá thuê cho nhà đầu tư.

Bên cạnh các khu công nghiệp (KCN) mới đi vào hoạt động như Gia Lộc (bắt đầu đón nhà đầu tư từ năm 2025), thành phố khởi công 3 khu công nghiệp mới với tổng mức đầu tư lên tới gần 20.000 tỷ đồng ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2026.

Sự khởi động mạnh mẽ từ khu vực công nghiệp tạo ra niềm tin vững chắc để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất; người lao động có thêm việc làm, thu nhập; thành phố đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP 13%.

Khu công nghiệp Gia Lộc - điểm đến thu hút dòng vốn công nghiệp mới

Hiện tại, KCN Gia Lộc là một trong những địa chỉ với nhiều lợi thế về hạ tầng, pháp lý, khả năng sẵn sàng để nhà đầu tư tổ chức sản xuất kinh doanh ngay. KCN này có tổng diện tích quy hoạch xấp xỉ 198 ha, nằm trên trục giao thông chiến lược, gần các tuyến như Quốc lộ 5A, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giúp kết nối nhanh tới các trung tâm công nghiệp và cảng biển lớn.

Khu công nghiệp này đang dần nổi lên như một mắt xích quan trọng trong cấu trúc công nghiệp mới của khu vực. Từ đây, doanh nghiệp có thể kết nối nhanh chóng với chuỗi logistics xuất khẩu, đồng thời hưởng lợi từ mạng lưới giao thông liên vùng đang ngày càng hoàn thiện.

KCN Gia Lộc được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và viễn thông. Việc chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng nhà xưởng và đưa dự án vào vận hành.

Bên cạnh đó, lợi thế chi phí thuê đất và nhân công quanh khu vực Gia Lộc được đánh giá ở mức cạnh tranh so với các trung tâm công nghiệp lớn, tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp tối ưu bài toán đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh các tập đoàn đa quốc gia có xu hướng mở rộng chuỗi cung ứng tại miền Bắc, mô hình “vệ tinh công nghiệp” với khả năng cung ứng bán thành phẩm, linh kiện, phụ tùng cho các nhà máy quy mô lớn đang trở thành xu hướng tất yếu. KCN Gia Lộc đang đứng trước cơ hội trở thành điểm đến chiến lược cho các doanh nghiệp tìm kiếm sự ổn định, kết nối và dư địa phát triển dài hạn./.