Bất động sản

“Báu vật triệu năm” Đảo Ngọc hé lộ chuẩn sống “quiet luxury” giữa vịnh biển biệt lập

14:08 | 30/04/2026
(TBTCO) - Roadshow ngày 29/4 tại Đà Nẵng, kết hợp chuỗi livestream và hoạt động xuyên lễ tại văn phòng bán hàng đã đưa Đảo Ngọc trở thành tâm điểm thị trường. Phân khu thuộc Vinhomes Hải Vân Bay thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng cao cấp nhờ định vị chuẩn sống “quiet luxury” trong một vịnh biển biệt lập hiếm hoi của Đà Nẵng.
aa

Roadshow “phủ sóng” Đà Nẵng, livestream xuyên lễ nối dài sức nóng

Một buổi sáng tại Đà Nẵng diễn ra như thường lệ, cho đến khi đoàn xe roadshow Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay) xuất hiện trên các tuyến phố trung tâm, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Hành trình của đoàn roadshow bắt đầu từ khu vực văn phòng bán hàng dự án với sự tham gia của hàng trăm chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối, giới thiệu chuẩn sống “biệt lập một vịnh biển - sở hữu trọn mặt biển” tại các tư dinh số lượng giới hạn của Đảo Ngọc.

Hàng trăm người có mặt tại văn phòng Vinhomes Hải Vân Bay để bắt đầu hành trìnhp
Đoàn Roadshow Đảo Ngọc phủ sóng các cung đường trọng điểm tại Đà Nẵng

Song song với roadshow, chuỗi livestream từ hệ thống đại lý trên toàn quốc được duy trì xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, liên tục cập nhật thông tin về quy hoạch, sản phẩm Đảo Ngọc và chính sách tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận dự án Vinhomes Hải Vân Bay từ nhiều “điểm chạm”.

Trong dịp nghỉ lễ, toàn bộ hệ thống bán hàng và đội ngũ tư vấn vẫn vận hành liên tục, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm, đảm bảo trải nghiệm trực tiếp tại dự án.

Trước đó, khu Bạch Vân đã tạo hiệu ứng “bùng nổ” với hơn nửa triệu lượt xem livestream và hơn 7.300 booking chỉ sau 5 phiên phát sóng. Tiếp nối đà trên, Đảo Ngọc - phân khu sở hữu vị trí chạm biển trực diện nhất toàn đại đô thị - được kỳ vọng sẽ thiết lập những cột mốc mới về thanh khoản.

Thực tế ghi nhận, nhiều khách hàng quyết định xuống tiền ngay từ giai đoạn đầu tiếp cận thông tin, trong đó có những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm tại nhiều thị trường ven biển.

“Tôi đã đi qua nhiều vùng biển từ Nha Trang, Phú Quốc đến Đà Nẵng nhưng khái niệm ‘sở hữu trọn mặt biển’ trong một vịnh riêng như tại Đảo Ngọc là điều cực kỳ hiếm. Đây không phải là nơi để số đông tìm đến, nó là một lãnh địa riêng. Tôi chọn booking ngay vì những vị trí đẹp nhất trong một lòng vịnh biệt lập sẽ không bao giờ dành cho người đến chậm.”, Ông Trương Văn Khánh, một nhà đầu tư kỳ cựu trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng chia sẻ khi vừa hoàn tất thủ tục booking.

Đảo Ngọc - chuẩn sống “quiet luxury” giữa vịnh biển biệt lập hiếm có

Sức hấp dẫn của Đảo Ngọc phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy sở hữu của giới danh gia, khi các “lãnh địa riêng” dần thay thế những tổ hợp du lịch đại trà ven biển, nơi ranh giới giữa tư gia và đại dương được kéo lại gần hơn.

Là hiện thân của triết lý “quiet luxury”, Đảo Ngọc được ví như “báu vật triệu năm” nhờ địa thế vịnh khép kín hiếm có. Địa thế này không chỉ tạo nên cảnh quan độc bản mà còn mang ý nghĩa phong thủy và giá trị tích lũy lâu dài. Đặc biệt, quỹ đất ven vịnh là hữu hạn và không thể mở rộng thêm đã đẩy giá trị của Đảo Ngọc lên tầm “tài sản sưu tầm”.

Theo ông Lê Xuân Quốc, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, tại Việt Nam không thiếu dự án ven biển nhưng những vịnh biển nằm trọn trong không gian biệt lập thì rất hiếm.

“Đảo Ngọc sở hữu tính “độc bản” và tính “đóng”- hai biến số quan trọng nhất quyết định giá trị thặng dư của bất động sản siêu sang. Khi số lượng hữu hạn đối mặt với nhu cầu sở hữu di sản ngày càng tăng, giá trị của Đảo Ngọc chắc chắn sẽ vượt xa các tiêu chuẩn định giá thông thường”, ông Quốc nhận định.

Đảo Ngọc sở hữu vị trí chạm biển trực diện nhất tại Vinhomes Hải Vân Bay

Nếu như ở các dự án khác, biển là tiện ích chung, thì tại Đảo Ngọc, biển là một phần của “di sản gia tộc”. Mỗi căn biệt thự sở hữu quyền tiếp cận trực diện với thế giới đại dương trong xanh. Giá trị “truyền đời” nằm ở phần di sản thiên nhiên được định danh cho từng chủ nhân.

Dù sở hữu sự riêng tư tuyệt đối, nhưng Đảo Ngọc không hề tách rời khỏi dòng chảy thời đại. Nằm trong hệ sinh thái du lịch - giải trí của đại đô thị với điểm nhấn là VinWonders Hải Vân Bay, mỗi sản phẩm tại Đảo Ngọc vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vừa có thể khai thác vận hành, tạo dòng tiền bền vững.

VinWonders Hải Vân Bay nằm trong lòng Đảo Ngọc

Dù chưa chính thức ra mắt, Đảo Ngọc đã tạo nên một làn sóng mới trên thị trường khi ghi nhận 924 booking chỉ trong vòng 72 giờ. Tốc độ hấp thụ thần tốc này là một hiện tượng hiếm thấy, nhất là đối với dòng bất động sản siêu sang vốn có độ kén chọn cao của khách hàng.

Nếu phân khu Bạch Vân đã định hình chuẩn sống giữa thiên nhiên xanh, thì Đảo Ngọc nâng trải nghiệm ấy lên một tầng giá trị khác – sống giữa không gian di sản vịnh biển độc bản.

Đảo Ngọc không hướng đến số đông, mà dành cho những người hiểu rõ giá trị của sự riêng tư, tĩnh tại và khác biệt. Đó không chỉ là nơi an cư, mà là một “tài sản định danh” – nơi giá trị sống và giá trị tích sản cùng song hành, bền vững theo thời gian./.

Hải Băng
Từ khóa:
đảo ngọc Quiet luxury Roadshow Đà Nẵng Vinhomes Hải Vân Bay đà nẵng

(TBTCO) - Quý I/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã Ck: NVL) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.587 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các dự án Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của NVL đạt 860 tỷ đồng.
(TBTCO) - Sáng 29/4, trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế quy mô 880 ha tại xã Xuân Thới Sơn. Đây là một trong những công trình trọng điểm được triển khai nhân dịp này.
(TBTCO) - Thị trường bất động sản năm 2026 đang đứng trước nhiều chuyển động lớn khi các yếu tố vĩ mô, chính sách và chi phí đầu vào đồng thời tác động. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Lê Dung - Trưởng Bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội đã chia sẻ góc nhìn về diễn biến thị trường và chiến lược thích ứng trong bối cảnh mới.
(TBTCO) - Mặc dù lãi suất cho vay đã hạ nhiệt sau thời gian tăng cao, song sự thất thường ấy đã tác động vào tâm lý khách hàng, gây ảnh hưởng mạnh tới thị trường bất động sản và đe dọa trực tiếp nỗ lực tăng trưởng 2 con số. Trong bối cảnh đó, chính sách giữ trần lãi suất cực thấp trong 5 năm của Vinhomes được đánh giá là pha phá vây ngoạn mục cho thị trường bất động sản.
(TBTCO) - Masterise Homes vừa công bố chương trình “Đồng hành bền vững - Kiến tạo giá trị” - đặc quyền lãi suất áp dụng cho toàn bộ danh mục dự án trên toàn quốc. Đây là chính sách linh hoạt, giúp khách hàng củng cố nền tảng tài chính và chủ động hơn trong kế hoạch an cư dài hạn, qua đó tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm của doanh nghiệp.
(TBTCO) - Trong bài viết đăng tải trên International Business Times (IBT), thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam được nhìn nhận không chỉ qua tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn qua quá trình hình thành những chuẩn mực mới về chất lượng, trải nghiệm và giá trị tài sản. Đáng chú ý, trong bức tranh ấy, Masterise Homes được nhắc đến như một trong những đơn vị tiên phong và là “người định chuẩn” thực sự cho phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.
(TBTCO) - Bộ Xây dựng cho biết, quý I/2026, giá căn hộ chung cư mới mở bán tiếp tục duy trì đà tăng ổn định, tại Hà Nội có giá bán trung bình 128 triệu đồng/m2, tại TP Hồ Chí Minh có giá bán trung bình 112 triệu/m2; chung cư tồn kho 10.496 căn.
(TBTCO) - Các chuyên gia dự báo, thị trường bất động sản quý II/2026 không còn là sân chơi của số đông hay những nhà đầu tư "lướt sóng". Đây là giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, nơi những sản phẩm "thực" có pháp lý chuẩn chỉnh, hạ tầng tốt và khả năng tạo dòng tiền sẽ dẫn dắt thị trường.
