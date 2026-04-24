Bất động sản

Bất động sản nhà ở quý II/2026 “bộ lọc” những nhà đầu tư “lướt sóng”

Kỳ Phương

[email protected]
15:09 | 24/04/2026
(TBTCO) - Các chuyên gia dự báo, thị trường bất động sản quý II/2026 không còn là sân chơi của số đông hay những nhà đầu tư "lướt sóng". Đây là giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, nơi những sản phẩm "thực" có pháp lý chuẩn chỉnh, hạ tầng tốt và khả năng tạo dòng tiền sẽ dẫn dắt thị trường.
Dự án AK Tower tại TP. Hồ Chí Minh có giá bán thấp nhất (khoảng 35 triệu đồng/m2) và dự kiến cất nóc vào tháng 12/2026. Ảnh: Trần Tổng

3 kịch bản thị trường bất động sản quý II/2026

Theo dự báo từ Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI), thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam trong quý II/2026 sẽ có những chuyển biến được kỳ vọng tích cực hơn, với nguồn cung mới tăng đáng kể so với đầu năm.

Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng và tỷ lệ hấp thụ sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố và tạo nên 3 kịch bản. Bao gồm: Kịch bản thách thức, kịch bản kỳ vọng và kịch bản lý tưởng. Cụ thể:

Ở kịch bản lý tưởng các chuyên gia cho rằng, trong điều kiện vĩ mô diễn biến tích cực và mặt bằng lãi suất giảm mạnh, khi đó nguồn cung tăng 40% - 50%, giá bán tăng 10% - 15%, lãi suất thả nổi duy trì ở mức 9% - 11%, tỷ lệ hấp thụ đạt 50% - 60%. Đây là kịch bản tăng trưởng mạnh, song phụ thuộc lớn vào khả năng nới lỏng chính sách, mở “room” tín dụng cho bất động sản và sự cải thiện đồng thời của nhiều yếu tố nền tảng.

Thứ hai là kịch bản kỳ vọng. Ở kịch bản này, thị trường vận hành theo nhịp tăng trưởng có kiểm soát. Nguồn cung tăng 30 - 40%, giá bán tăng 2% - 5%, lãi suất thả nổi trong khoảng 10% - 12%, tỷ lệ hấp thụ đạt 30% - 40%.

Cuối cùng là kịch bản thách thức. Trong trường hợp chi phí vốn gia tăng và chính sách tiền tệ tiếp tục được kiểm soát chặt thì nguồn cung tăng 20% - 30%, giá bán đi ngang/giảm nhẹ, lãi suất thả nổi ở mức 12% - 14%, tỷ lệ hấp thụ ở mức dưới 20%.

Tổ chuyên gia Dat Xanh Services - FERI) nhận định, nếu các giải pháp và thông tin liên quan chính sách điều hành bất động sản của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ hoạt động bất động sản với các chính sách siết chặt “room” tín dụng và lãi suất vay mua nhà neo ở mức cao, thì nhiều khả năng thị trường bất động sản diễn ra theo kịch bản thách thức, điều này đã thể hiện rõ ngay từ quý I/2026.

Ngoài ra, thị trường bất động sản nhà ở năm 2026 chưa quay lại chu kỳ tăng trưởng nóng, mà vận hành theo hướng chọn lọc hơn, đúng với tính chất của một thị trường đang “chuyển nhịp” sang chu kỳ mới.

Lãi suất cho vay được kỳ vọng giảm trong quý II/202 bởi trong đầu tháng 4 đã bơm hơn 286.000 tỷ đồng ra nền kinh tế. Thế nhưng, lãi suất trong quý II/2026 dự kiến vẫn ở mức cao trong khoảng 10% - 13% khi Chính phủ chủ trương đảm bảo kiểm soát lạm phát và không đánh đổi tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, dẫn đến kiểm soát room tín dụng cho bất động sản

Song song đó, khách hàng tuy cẩn trọng nhưng vẫn sẵn sàng mua bất động sản có vị trí tốt và giải pháp tài chính mua nhà phù hợp. Việc gắn mã định danh cho bất động sản giúp minh bạch thị trường, giảm rủi ro giao dịch cho người mua, hướng tới phát triển thị trường bền vững.

Chấm dứt tâm lý nhà đầu tư “lướt sóng”

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, trong suốt quý I/2026, thị trường bất động sản đã chứng kiến một cú “quay xe” 180 độ về tâm lý. Lãi suất cho vay mua bất động sản thả nổi đã chạm ngưỡng 14% - 16%/năm, tạo ra áp lực tài chính khổng lồ.

Điều này trực tiếp làm suy giảm xu hướng đầu tư ngắn hạn. Những nhà đầu tư “lướt sóng” vốn phụ thuộc lớn vào đòn bẩy tài chính và kỳ vọng lợi nhuận đột biến trong thời gian ngắn nay gần như không còn đất diễn khi chi phí vốn đã ăn mòn hết biên độ lợi nhuận.

Theo dự báo, trong quý II/2026, các hoạt động đầu cơ ngắn hạn sẽ tiếp tục bị hạn chế tối đa. Thị trường không còn là cuộc chơi của số đông hưng phấn, mà trở thành sân chơi của những nhà đầu tư có chiến lược, tầm nhìn dài hạn và ưu tiên sự an toàn hơn là lợi nhuận ảo.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc DKRA Consulting cho hay, quá trình thanh lọc này không chỉ diễn ra ở phía người mua mà còn ở phía sản phẩm. Thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt của dòng tiền theo hướng chọn lọc hơn.

Sản phẩm được giữ lại là các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, vị trí lõi đô thị hoặc vùng ven có hạ tầng hoàn thiện (metro, cao tốc) và đặc biệt là có khả năng tạo ra dòng tiền bền vững thông qua việc khai thác kinh doanh hoặc cho thuê.

Ở chiều hướng ngược lại, những sản phẩm như đất nền, các dự án đầu cơ vùng ven thiếu hạ tầng, và bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục đối mặt với tình trạng thanh khoản trầm lắng và sự thanh lọc mạnh mẽ.

Sự phân hóa này được minh chứng qua con số, trong khi nguồn cung mới quý I/2026 tăng mạnh 70% so với cùng kỳ 2025, thì tỷ lệ hấp thụ lại giảm 46% so với quý trước đó, cho thấy khách hàng đang thiết lập một “bộ lọc” tiêu chuẩn rất cao trước khi xuống tiền.

Dự báo cho quý II/2026, thị trường sẽ vận hành trong trạng thái thận trọng - chọn lọc - minh bạch. Các chuyên gia từ DXS - FERI cho rằng, đây là bước “chuyển nhịp” cần thiết để thị trường chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển bền vững hơn từ sau năm 2027.

Các nhà đầu tư còn trụ lại trên thị trường lúc này thường tập trung vào 4 yếu tố “vàng” để vượt qua bộ lọc bao gồm: Năng lực chủ đầu tư, pháp lý chuẩn chỉnh, có giải pháp hỗ trợ dòng tiền dài hạn từ chủ đầu tư thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân hàng và giá trị sử dụng thực, nghĩa là dự án phải có tiềm năng hình thành cộng đồng dân cư thực thụ.

Có thể thấy, sự biến mất của những nhà đầu tư “lướt sóng” trong quý II/2026 không phải là tín hiệu tiêu cực, mà là minh chứng cho sự trưởng thành của thị trường bất động sản Việt Nam. Khi những yếu tố đầu cơ bị loại bỏ, thị trường sẽ trả về giá trị thực, tạo cơ hội cho những người có nhu cầu ở thực và những nhà đầu tư dài hạn tìm thấy những sản phẩm chất lượng với mức giá ổn định hơn.
Từ khóa:
bất động sản bất động sản quý II/2026 thị trường bất động sản chung cư đầu tư chung cư giá rẻ dự báo thị trường bất động sản

Bài liên quan

Hạ tầng bứt tốc, bất động sản khu vực Làng Đại học tăng sức hút

ĐHĐCĐ Văn Phú: Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới

Vì sao thanh khoản giảm nhưng giá nhà vẫn neo cao?

Dành cho bạn

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Kỳ họp thứ Nhất bế mạc: Tạo khí thế, động lực mới cho nhiệm kỳ mới

Kỳ họp thứ Nhất bế mạc: Tạo khí thế, động lực mới cho nhiệm kỳ mới

Đầu tư công 5 năm tới: Vốn tăng 2,7 lần, dự án giảm 30%

Đầu tư công 5 năm tới: Vốn tăng 2,7 lần, dự án giảm 30%

Miền Trung tìm hướng giải tỏa “cơn khát” vật liệu xây dựng

Miền Trung tìm hướng giải tỏa "cơn khát" vật liệu xây dựng

Kéo giảm ICOR: Nâng chất tăng trưởng từ đầu tư công

Kéo giảm ICOR: Nâng chất tăng trưởng từ đầu tư công

Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

Đọc thêm

Chính thức có Tân Chủ tịch, Novaland đặt nhiều mục tiêu "khủng" trong năm 2026

(TBTCO) - HĐQT Novaland vừa tiến hành họp và nhất trí thông qua việc bầu ông Bùi Cao Nhật Quân – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland (mã ck: NVL) nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Trong 10 năm qua, thị trường căn hộ Hà Nội đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với tổng nguồn cung tăng 2,9 lần. Thị trường nhà ở Hà Nội đang ngày càng được dẫn dắt bởi xu hướng mở rộng ra vùng ven, với các khu dân cư mới, các cực đô thị quy mô lớn và những hành lang hạ tầng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Thủ đô.
Hơn 400 căn hộ nhà ở xã hội tại cửa ngõ phía Tây cất nóc, giải bài toán an cư cho 1.200 người dân

(TBTCO) - Dự án chung cư nhà ở xã hội (NOXH) nằm trong khu đô thị LA Home (Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh) vừa chính thức làm lễ cất nóc. Dự án gồm 2 khối nhà cao 8 tầng, cung cấp hơn 400 căn hộ cho khoảng 1.200 cư dân.
Quảng Trị: Điểm nghẽn mặt bằng "ghìm chân" dự án hạ tầng

(TBTCO) - Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm phía Bắc tỉnh Quảng Trị vẫn đang tồn tại nhiều vướng mắc, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ về đích nếu không được tháo gỡ kịp thời.
Định dạng phương án đầu tư tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ

(TBTCO) - Với chiều dài 175 km, vận tốc thiết kế 160 km/h, tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ khi hoàn thành vào năm 2035 không chỉ đáp ứng bền vững nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ, mà còn tạo cú hích mới cho ngành công nghiệp đường sắt.
Bất động sản công nghiệp sẽ phát triển mạnh hơn trong 9 tháng cuối năm

(TBTCO) - Quý I/2026 thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2025. Trong đó, tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn đạt 86,4%. Theo nhận định của chuyên gia, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ có đà phát triển mạnh mẽ hơn trong 9 tháng cuối năm.
Hà Nội: Chung cư mở bán quý I cao nhất 5 năm qua

(TBTCO) - Quý I/2026, Hà Nội ghi nhận 8.010 căn hộ chung cư mới được mở bán. Đây là mức mở bán cao nhất trong những quý đầu năm kể từ năm 2021 đến nay.
Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

(TBTCO) - Thị trường nhà ở xã hội tại Quảng Ninh tiếp tục đón thêm tín hiệu mới khi 2 dự án tại địa bàn TP Hạ Long cũ vừa được công bố giá bán dự kiến. Động thái này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội an cư cho nhóm người dân có thu nhập thấp, nhất là trong bối cảnh nhu cầu nhà ở phù hợp khả năng tài chính vẫn rất lớn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan khu vực XIII thu ngân sách tăng hơn 57%

Quảng Ninh tăng tốc cải cách để hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

Dịp lễ 30/4 - 01/5, Tân Sơn Nhất khai thác 750 chuyến bay, phục vụ 125.000 khách mỗi ngày

Kinh tế số “chìa khóa” tái cấu trúc mô hình tăng trưởng

Đón "cú hích" chính sách cho đầu tư PPP hạ tầng giao thông

Đến năm 2030: Cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế, 5 khu thương mại tự do

Giải ngân vượt bình quân cả nước, Hà Nội phát triển hạ tầng và kết nối vùng

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

