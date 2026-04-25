Bất động sản

Báo chí quốc tế nhìn về thị trường bất động sản Việt Nam:

Masterise Homes - “Người định chuẩn” cho bất động sản cao cấp

18:02 | 25/04/2026
(TBTCO) - Trong bài viết đăng tải trên International Business Times (IBT), thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam được nhìn nhận không chỉ qua tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn qua quá trình hình thành những chuẩn mực mới về chất lượng, trải nghiệm và giá trị tài sản. Đáng chú ý, trong bức tranh ấy, Masterise Homes được nhắc đến như một trong những đơn vị tiên phong và là “người định chuẩn” thực sự cho phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.
Việt Nam: Từ thị trường “tăng trưởng” đến thị trường “có chuẩn”

Theo IBT, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh của bất động sản cao cấp, song hành với sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp khách hàng giàu có và siêu giàu. Đây không còn là câu chuyện của một vài dự án đơn lẻ, mà phản ánh xu hướng đi lên của cả thị trường khi Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến mới của giới giàu trong khu vực.

Sự mở rộng của nhóm khách hàng có ảnh hưởng cùng những người mua mang chuẩn sống toàn cầu đang kéo theo yêu cầu ngày càng cao đối với bất động sản. Một sản phẩm cao cấp giờ đây không chỉ đơn thuần là không gian sống, mà còn phải là tài sản khẳng định vị thế, lưu giữ giá trị và phản ánh phong cách sống.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong phân tích của IBT nằm ở nhận định: thị trường đang “nâng chuẩn” giá trị, chứ không chỉ “tăng giá” đắt đỏ.

Đằng sau sự gia tăng giá trị không đơn thuần là sự sôi động của thị trường, mà là sự thay đổi trong kỳ vọng của người mua. Khách hàng cao cấp ngày nay không còn dễ bị thuyết phục bởi vị trí hay mức giá, mà quan tâm nhiều hơn đến việc dự án có hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một chuẩn mực chất lượng hay không.

Chính trong bối cảnh đó, nhu cầu về một hệ quy chiếu giá trị trở nên cấp thiết. Khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc hơn, việc phân biệt giữa một sản phẩm chỉ mang vẻ ngoài sang trọng và một sản phẩm thực sự đạt chuẩn quốc tế đòi hỏi những tiêu chí rõ ràng - và những đơn vị tiên phong đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hệ quy chiếu này.

IBT nhận định Masterise Homes là người định chuẩn sống hàng hiệu trong mọi phân khúc và là đơn vị đặt nền móng cho thị trường bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

Masterise Homes: Từ tiên phong đặt nền móng đến “người định chuẩn sống hàng hiệu” tại Việt Nam

Trong bài viết, IBT không nhắc đến Masterise Homes đơn thuần như một doanh nghiệp phát triển bất động sản, mà đặt doanh nghiệp này trong vai trò rộng hơn: đơn vị đặt nền móng cho thị trường bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam, và là người định chuẩn hàng hiệu trong mọi phân khúc.

Đây là đơn vị duy nhất đã có sản phẩm bàn giao và cư dân thực tế sinh sống, trong khi hầu hết các dự án khác vẫn chỉ đang ở giai đoạn triển khai. Sự khác biệt này mang lại giá trị thực tiễn trong chất lượng của danh xưng “hàng hiệu” và sự tin cậy vượt trội - điều mà truyền thông quốc tế như IBT cũng ghi nhận qua cách nhìn nhận vai trò dẫn dắt của Masterise Homes.

The Rivus, một trong những dự án hàng hiệu của Masterise Homes đã đi vào vận hành.

Một trong những luận điểm quan trọng củng cố vai trò “định chuẩn” của Masterise Homes chính là danh mục phát triển đa tầng.

Ở tầng cao nhất là các dự án hợp tác với thương hiệu quốc tế - nơi các chuẩn mực toàn cầu được hiện thực hóa rõ nét. Ở các tầng kế tiếp là những dòng sản phẩm do chính doanh nghiệp phát triển, nơi các giá trị của bất động sản cao cấp tiếp tục được kế thừa, điều chỉnh và áp dụng nhất quán cho từng nhóm khách hàng.

Danh mục trải dài này cho thấy Masterise Homes không chỉ phát triển dự án đơn lẻ, mà đang định chuẩn sống hàng hiệu trong mọi phân khúc - từ “branded residences” cao cấp nhất cho đến các thương hiệu dành cho phân khúc dễ tiếp cận hơn như Lumière Series và Masteri Collection, nhưng vẫn giữ được chất lượng và giá trị cốt lõi của một sản phẩm hàng hiệu thực thụ trong bất động sản.

Không chỉ phát triển dự án đơn lẻ, Masterise Homes đang định chuẩn sống hàng hiệu trong mọi phân khúc

Quan trọng hơn, doanh nghiệp đang góp phần định hình cách thị trường đánh giá giá trị bất động sản cao cấp. Từ góc nhìn này, Masterise Homes không đơn thuần bán sản phẩm, mà còn tham gia vào quá trình tái định nghĩa các khái niệm như “cao cấp”, “xứng tầm” hay “giá trị bền vững”.

Có thể nói, khi truyền thông quốc tế như IBT bắt đầu gọi tên vai trò “định chuẩn” của Masterise Homes trên bản đồ bất động sản, đó cũng là lúc thị trường trong nước có thêm một góc nhìn rõ ràng hơn về những đơn vị đang thực sự nâng tầm vị thế của bất động sản Việt Nam trên bản đồ BĐS toàn cầu.

Với việc không ngừng nâng cao kỳ vọng của người mua, định hình ngôn ngữ giá trị mới và là đơn vị duy nhất đã hiện thực hóa cam kết bằng sản phẩm bàn giao thực tế, Masterise Homes đang khẳng định vị thế dẫn dắt trong hành trình định chuẩn hàng hiệu trong động sản tại Việt Nam.
Hải Yến
