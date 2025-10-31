(TBTCO) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo phương án được công bố, SHB dự kiến phát hành 750 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,32%; trong đó chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước, phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu và 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ SHB sẽ tăng thêm tối đa 7.500 tỷ đồng, lên mức 53.442 tỷ đồng, dự kiến vươn lên TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân. Thời gian triển khai dự kiến trong quý IV/2025 và năm 2026.

Lần đầu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

Ngân hàng dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,35% số cổ phiếu đang lưu hành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán được xác định là bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết triển khai phương án chào bán.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành, SHB phân bổ cho vay bổ sung lưu động, đầu tư tài sản cố định, và tăng cường cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án.

SHB mong muốn tìm kiếm những đối tác là nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc tổ chức đồng hành, nhằm nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và mở rộng thị trường.

SHB muốn tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng qua chào bán riêng lẻ, phát hành cho cổ đông và ESOP

Song song, SHB triển khai phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 10 cổ phiếu mới).

Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành, ngân hàng sẽ dành cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án, bổ sung vốn lưu động, tài sản cố định.

Phát hành ESOP cho người lao động tăng gắn kết

Cùng với 2 đợt chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và cổ đông hiện hữu SHB cũng sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên nhằm gắn kết ngân hàng với người lao động, đồng thời thu hút nhân tài, nâng cao hiệu quả làm việc, góp phần chung tay hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong tương lai.

Ngân hàng sẽ phát hành 90,6 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động SHB. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng. Số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng cho hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Triển khai tăng vốn điều lệ nằm trong chiến lược của ngân hàng, nâng cao năng lực tài chính và tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn của nền kinh tế, đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 12.235 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, hoàn thành 85% kế hoạch năm. Đây là mức tăng trưởng cao so với mặt bằng ngành, thể hiện hiệu quả trong chiến lược tín dụng, kiểm soát chi phí và mở rộng sản phẩm dịch vụ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cuối năm 2024 và hiện đã vượt kế hoạch năm 2025, cơ sở hướng đến mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản vào năm 2026./.